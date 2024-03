Otra joya del futbol español que como Brahim se vio empujado a renunciar a "La Roja"

Desde que se conociera la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos no hay día en el que no salga a la luz un nuevo nombre de un futbolista que de calabazas a "La Roja". Hace unos días, se confirmaba que Junior Firpo -ex del Betis y del Barcelona, ahora en las filas del Leeds- se decantaba por jugar con República Dominicana. una decisión que secundaba el catalán del Real Madrid Castilla Edgar Pujol, que había sido internacional español hasta la sub-19, renuncia a la 'Roja' para ir a los Juegos Olímpicos representando a República Dominicana, según adelantó el diario 'Marca'. Pero estos casos no son únicos, ya lo vimos también con Alejadro Garnacho, Iñaki Williams o Nico Paz, que ahora ha sido conovocado de nuevo por Argentina.

El mediocentro hispano-argentino del Real Madrid es una de las sorpresas de la convocatoria del seleccionador del combinado sub-23 argentino, Javier Mascherano, para preparar los Juegos Olímpicos de París 2024. La Sub-23 de Argentina disputará en este parón internacional una doble cita ante México el viernes 22 y el lunes 25 de marzo en Mazatlán y Puebla.

Nico Paz, a sus 19 años de edad, ya sabe lo que es debutar con la camiseta del Real Madrid y marcar un gol en el Santiago Bernabéu en un partido de la Champions League. El canterano, con su tanto de la remontada ante el Nápoles (4-2), firmó una de esas grandes noches y fue el revulsivo de un equipo que empezaba a bajar la intensidad al marcar el 3-2. Nico Paz comenzó a hacer su carrera en las inferiores del San Juan y en 2014 pegó el salto a la cantera del Tenerife. En 2016, el Real Madrid lo descubrió y finalmente llegó a la Casa Blanca a mediados de ese año.

Tras un gran inicio de 2023 jugando en la Tercera División de España con la camiseta del Real Madrid Castilla, donde supo ser el máximo goleador del campeonato, Ancelotti le dio una oportunidad en el primer equipo con tan solo 18 años. El pasado 9 de noviembre hizo su debut en Champions League cuando ingresó al minuto 76 ante el Sporting Braga. Tan solo 20 días después, marcó su primer gol con el Real Madrid en la competición continental.

Pudo haber jugado con España pero lo dejaron escapar y La albiceleste no desaprovechó su oportunidad.

"España nunca lo llamó"

Como ya ha ocurrido con otros futbolistas nacidos en España, "La Roja" no disfrutará de su talento. Lo dejó escapar. Nico Paz, a pesar de haber nacido en Tenerife, eligió jugar con la selección argentina, el país de nacimiento de su padre. "Nico no tuvo que decidir, la Selección española nunca lo ha llamado. Surgió la oportunidad y a Nico le gustaba mucho, así que la aprovechó. Pudo entrenar con Messi, su ídolo. Argentina le dio cariño, España no", reconoció su progenitor en una entrevista en Marca.

Nacido en Tenerife -hijo del defensa argentino Pablo Paz- decidió representar a Argentina. Formó parte de la Sub 20 de Javier Mascherano y jugó el Sudamericano de la categoría, donde la Selección no pudo superar la Primera Fase

Además de su paso por las juveniles, Nico Paz ya fue citado con la absoluta para disputar una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (Venezuela y Ecuador) en marzo de 2022, junto a Alejandro Garnacho, Tiago Geralnik y los hermanos Franco y Valentín Carboni.

La confianza demostrada por la albiceleste hizo que la primera idea del canterano blanco, que era jugar con España, se esfumara. Nico paz se une así a una lista nada despreciable de jóvenes talentos que aún habiendo nacido en nuestro país, han optado por defender otro escudo.