Cuando el veto a la selección es por puro odio a España: "Esa camiseta me genera rechazo"

¿Qué esta pasando con España? desde que se conociera la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos no hay día en el que no salga a la luz un nuevo nombre de un futbolista que de calabazas a "La Roja". Si hace unos días, se confirmaba que Junior Firpo -ex del Betis y del Barcelona, ahora en las filas del Leeds- se decantaba por jugar con República Dominicana ayer otro jugador seguía su su camino. El catalán del Real Madrid Castilla Edgar Pujol, que había sido internacional español hasta la sub-19, renuncia a la 'Roja' para ir a los Juegos Olímpicos representando a República Dominicana, según ha adelantado el diario 'Marca'. Pero estos casos no son únicos, ya lo vimos también con Alejadro Garnacho o Iñaki Williams.

En España hay más de un millón de futbolistas federados y todo hace presuponer que el sueño de todos ellos es llegar a vestir la camiseta de la selección Española. Sin embargo, no siempre es así. La oportunidad deportiva o cuestiones políticas ha llevado a muchos jugadores a vetar al “buque insignia” del sentimiento español.

Más de 40 futbolistas no nacidos en España, como Di Stéfano, Kubala o Puskas optaron por defender los colores de La Roja. De hecho, España es uno de esos países en los que más jugadores extranjeros han jugado. Sin embargo, también hay una lista nada desdeñable de jugadores que, aún habiendo nacido en nuestro país, han optado por defender otro escudo y en algunas ocasiones por puro odio.

El desprecio a la Selección Española por parte del independentismo no es algo nuevo. La intolerancia y el odio hacia lo que consideran el “buque insignia” del sentimiento español forma parte de la historia del fútbol. A lo largo de los últimos años hemos visto como en Cataluña y en el País Vasco se prohibía la instalación de pantallas para ver un mundial o se menospreciaba a la selección en los medios de comunicación. Pero este “odio” hacia todo lo que huela a España no se queda solo en las instituciones y la política y en algunas ocasiones ha dado el salto al césped.

Estos son algunos de los futbolista que se negaron a jugar con la Selección Española por motivos que van más allá del fútbol:

Kortabarría, el pionero

Jugaba de defensa central y fue capitán de la Real Sociedad en la década de 1970 y principios de los años 1980.

El 5 de diciembre de 1976, en plena Transición, dos jugadores de Athletic Club y Real Sociedad salieron al campo portando la bandera de Euskadi, la ikurriña, un gesto simbólico con una importancia que traspasó los muros del fútbol. Uno de ellos era Inaxio Kortabarria, el primer futbolista en decir ‘No’ a vestir la camiseta de la selección española. El otro era, el mítico portero José Ángel Iribar.

Inaxio disputó cuatro partidos con España pero en 1977 decidió renunciar al combinado nacional por cuestiones ideológicas, convirtiéndose de esta forma en el primer futbolista que daba calabazas a la selección por este motivo.

Mikel Aramburu y su “no” al Mundial Sub-20

El centrocampista de la Real Sociedad destacó desde muy joven en la cantera pero nunca fue internacional. Iñaki Saez lo citó en dos ocasiones para ir con la selección Sub-20 que ganaría el Mundial de Nigeria en 1999, pero no fue alegando estar enfermo o lesionado.

Más tarde en el libro “La Patria del Gol” de Daniel Gómez Aramburu reconoció: “Si la Selección Española me llamase no iría. Un jugador vasco quiere jugar con su selección que es la que siente y con la que se identifica. No hay que mezclar deporte y política pero no pueden obligarme a jugar con España, una selección que no puedo sentir”

Nacho, el gallego que renunció a una Eurocopa

Nacho salió de la cantera del Real Club Celta, club con el que ascendió a Primera en la 86-87, manteniéndose en el conjunto olívico seis temporadas. Fuera de las alineaciones de Txetxu Rojo y acabado su contrato, fue fichado por la Sociedad Deportiva Compostela en la 92-93, donde jugaría las siguientes nueve temporadas, viviendo la etapa de oro del conjunto santiagués con ascenso a Primera incluido.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza en el entorno de la Federación Española de Fútbol. El seleccionador por aquel entonces, Javier Clemente, se refirió a él en una rueda de prensa un 15 de noviembre de 1995, señalado al lateral del Compos como un futurible para la lista de la Eurocopa de Inglaterra del siguiente verano. Es más, Clemente afirmó que lo convocaría para el siguiente partido amistoso. Se iba a convertir en el primer jugador del Compostela en jugar con España.

Cuando a Nacho le avisaron de las palabras de Clemente la respuesta del lateral asombró a todos: “Ni me interesa ni me apetece. Creo que hay gente en este Estado español que lo puede hacer muy bien y que se identifica con la selección española, lo que me parece fenomenal. Desde luego, mi ambición no es esa. Prefiero estar así, me encuentro más a gusto”.

Oleguer Presas, el caso más mediático

Gramenet, Barcelona y Ajax de Ámsterdam fueron los clubes por los que pasó Oleguer Presas. El catalán llegó a rozar la gloria en el mundo del fútbol al ganar la Champions League con El FC Barcelona, pero si por algo es reconocido el ya exjugador es por sus convicciones políticas y por su “NO” rotundo a jugar con el combinado nacional.

El central recibió la llamada de Luis Aragonés para formar parte de la selección española de fútbol. Sin embargo, fiel a sus convicciones políticas decidió rechazar la posibilidad aunque sí acudió a una jornada de convivencia en Madrid. “Me genera rechazo y aversión lo que representa”, llegó a decir. La elástica que si vistió fue la de la selección de Cataluña y celebró la Champions en 2006 con la estelada.

Tras abandonar el fútbol, Oleguer Presas integró la lista de la CUP en las elecciones a la Generalitat en 2012. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, también formó parte de las listas a las elecciones de 2015, aunque por el partido Crida per Sabadell. Su caso fue utilizado por ERC para impulsar la norma que buscar suprimir la obligatoriedad de ir con la selección española en todas las disciplinas deportivas.