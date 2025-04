La peculiar manía de Fran González antes de jugar un partido

Los problemas en la parte de atrás del Real Madrid con las lesiones no tienen fin, y Carlo Ancelotti va navegando esta temporada y salvándolos con la resignación de quien no sabe qué contratiempo le espera. El equipo se desequilibra hacia el ataque y las bajas en defensa lo descompensan aún más: «Es una característica de este año en el equipo. Tenemos más efectividad delante porque está Mbappé, que ha marcado ya 33 goles. Ha sido importante en este sentido, pero hay más sufrimiento atrás. Es normal. Cuando eliges una cosa, tienes que pensarlo. Pensamos en tener esta efectividad y hacer algo más de trabajo colectivo en lo defensivo», decía ayer el técnico madridista.

Así, Ancelotti había conseguido mantener la constancia en la defensa, con Rüdiger y Asencio, pero ahora, para el encuentro de esta tarde contra el Valencia, no tiene a Courtois y no parecía pudiese jugar Lunin, que le había sustituido perfectamente. Durante el día de ayer, en el Real Madrid tenían claro que ninguno de los dos llegaría al choque contra el Valencia, pero el ucraniano, pese a sus problemas en el sóleo, estuvo en el entrenamiento con el resto de la plantilla, y hoy mismo Ancelotti ha decidido que no cuenta con él.

La opción es el tercer portero, Fran González, ese miembro de la plantilla que siempre acompaña al equipo y cuyo protagonismo está bastante por detrás del de un secundario.

Un portero como Courtois

Sin embargo, es una de las apuestas del club para el futuro. Courtois tiene 32 años y es verdad que los guardametas suelen tener una carrera deportiva más larga que los jugadores de campo, pero las prestaciones de Fran González encantan en el club. Aunque este año, Raúl ha puesto a prueba su paciencia dejándole en el banquillo en bastantes partidos del Castilla. La vida es así de extraña: después de una carrera meteórica y de escuchar halagos en el Real Madrid tras ser fichado en 2022 de la Cultural Leonesa, este curso ha sufrido un parón. En el primer equipo no hay hueco, evidentemente, pero en el Castilla, donde debía sumar minutos, ha jugado mucho menos de lo previsto en los planes de la entidad. Y, sin embargo, hoy va a estar más cerca que nunca de cruzar la frontera de verdad y ser titular con el primer equipo del Real Madrid.

«¿Preocupación?», respondió Carlo Ancelotti cuando le preguntaron por los problemas que presentaba la portería del Madrid. «No estamos preocupados porque Courtois está mucho mejor y creemos que puede llegar al martes. Tenemos la duda de Lunin, que va a probarse hoy en el entrenamiento. Si no está bien, tenemos total confianza en Fran», contestaba el entrenador italiano.

La fe de Ancelotti

Él, junto a Llopis, el encargado de los porteros en el primer equipo, es uno de los principales valedores de Fran González. Le ven como un proyecto de futuro, como un guardameta con muchas cualidades, un físico que ya impone, pero al que todavía hay que pulir un poco. «El único problema es que es joven. Antes o después llegará su momento y, si es mañana ante el Valencia, estaremos muy felices por él. Va a tener un buen futuro como portero. No tenemos ninguna preocupación», continuaba Ancelotti restando hierro como siempre.

Fran es portero porque de pequeño se fijó en Casillas, pero una vez dio el estirón, su parecido físico con Courtois le cambió la admiración. Hoy, como siempre que juega –como reconocía en el periódico de su antiguo colegio, el Colegio Leonés–, no se pondrá nervioso. Antes del partido se tomará una ducha de agua fría y luego se pondrá música. Por si le ha llegado la hora y el Bernabéu le espera.