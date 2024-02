"Pedazo de mierda, drogadicta, hija de p...": Jenni Hermoso denuncia los graves insultos que recibe en redes sociales

El 2023 siempre será recordado como el año en el que el fútbol femenino español conquistó el mundo pero también por el inadecuado beso del ex presidente de la RFEF Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de Medallas. un gesto que ha convertido a la jugadora española del Tigres mexicano en todo un símbolo.

Convertida en todo un adalid del feminismo ha sido elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según el Financial Times. Pero además fue elegida para presentar las campanadas de fin de año en TVE, junto a Ramón García y Ana Mena -por lo que cobró 50.000 euros- y viajó a Islandia para ser protagonista de "Planeta Calleja", el programa de aventuras presentado pro Jesús Calleja. Precisamente en este programa se sinceró sobre lo más que los había pasado y los ataques que había tenido que soportar. "Me han llegado a decir: 'si te veo por la calle, te apuñalo'.

Su presencia en TVE agravó las críticas. "Siempre serás recordada y no por el fútbol. Esto que has hecho te pasará factura", "Qué pena que te hayas politizado...", "La bienpagá...", fueron algunos los mensajes que se podían leer en redes sociales.

Ahora, se encuentra en México disfrutando de su brillante arranque en el Tigres pero los ataques no cesan. La campeona del mundo ha publicado una "storie" en su perfil de Instagram en el que denuncia los insultos que está sufriendo. En la publicación se incluye un audio en el que llega llamarla asesina.

La denuncia publicada por Jenni Hermoso Instagram

"Puta, que no te toco ni con un palo, no vaya a ser que denuncies, hija puta. Trozo pescuezo, te han comido la cabe bien los iluminatis, trozo de mierda. Drogadicta, hija puta...", se puede escuchar en el audio que recibió Jenni Hermoso por parte de un hombre en un mensaje privado de esa red social. Un publicación que la futbolista acompañó con una contundente e irónica frase: "Claro que sí, no hay que cambiar nada en esta sociedad".

Mensaje de Jenni Hermoso Instagram

Poco después publicó otra "storie" para tranquilizar a los que la apoyan "¡Ey! Que todo está bien. Simplemente quería hacer ver las almas vacías que siguen insistiendo en hacer daño. Por supuesto que esto sólo hace que me sienta más orgullosa con todo".