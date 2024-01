Así es la mujer que dirige "con mano de hierro" a Jenni Hermoso

Mientras en España sigue la polémica y el proceso judicial sobre el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, la campeona del mundo está centrada en su nuevo equipo las Tigres UAN -campeonas de la liga femenina del fútbol mexicano- con quien ya ha debutado con goles.

Jenni Hermoso marcó sus dos primeros tantos en la goleada de su nuevo equipo por 2-7 al León para confirmarse en el liderato del torneo Clausura. Tigres suma cuatro triunfos en cuatro salidas con 20 goles a favor y cuatro en contra. Con 12 puntos supera al Monterrey y al América, sus más cercanos perseguidores, ambos con 10 puntos. El viernes disputarán la quinta jornada ante el Tijuana donde pretenden seguir mostrando su dominio.

Un éxito el las Tigres que tiene claro acento español al estar comandado por la conquense Mila Martínez, una mujer que esconde una curiosa historia desconocida para muchos y que "Migrantes del balón" recopila en un vídeo en TiKToK.

Mila es natural de Fuentelespino de Haro, provincia de Cuenca y saltó a Tigres desde FC Juárez Femenil, equipo al que logró meter por primera vez en su historia la Liguilla de la Liga MX Femenil. La española ya había sido una pionera el futbol mundial tras ser contratada por el Suzuka de la liga japonesa masculina.

Una pionera del fútbol mundial

Antes de su etapa en Japón, trabajó por 12 años en el equipo femenino Fundación Albacete, pasando por distintas etapas, entre las que dirigió por cuatro años al primer equipo llevándolas, incluso, al ascenso a la Primera División en el 2014. Equipo en el que también fue jugadora Después de media vida ligada a ‘su’ Fundación Albacete –como jugadora al comienzo, después como entrenadora en segunda y en primera división, y al final como responsable de la academia–, saber que no contaban con ella le dolió y mucho. Pensó en dejarlo todo pero un día el teléfono sonó: llamaban de Japón y para un equipo masculino. "Aquí va a haber drama", pensó -según declaró en una entrevista en la web la FIFA-. Pero lejos de eso, fue el comienzo de una exitosa trayectoria.

Esta temporada, ha guiado a las Amazonas hasta su sexto campeonato de la Liga MX Femenil, cerrando una gran campaña donde terminaron como superlíderes.

En 2023 logró el balón de oro a la mejor entrenadora mexicana como estratega del Juárez y ahora dirige a la española Jenni Hermoso, que ha desatado la locura al convertirse en una de las amazonas. Y a la que no dudó en apoyar tras el desafortunado beso de Luis Rubiales en la entrega de medallas del final del Mundial.

Según las que la conocen, Mila es entusiasta y brillante, sabe como hacer piña pero también como dirigir con "mano de hierro" un vestuario para sacar lo mejor de su equipo.

Una personalidad que ya demostró con sus declaraciones tras conocerse el fichaje de la madrileña. Hermoso desataba la locura en la presentación con su nuevo equipo, minutos antes del debut de las felinas en el torneo Clausura 2024.

Si embargo, la entrenadora fue contundente sobre el papel de Jenni: "No es una estrella sino como una componente más del equipo". Y fue más allá al dejar muy claro que Tigres, el actual dominador de la liga femenina del fútbol mexicano, no jugará para la campeona del mundo. «Tigres no va a jugar para Jenni porque la institución está por encima de cualquier jugadora. La idea es que ella nos ayude a ser mejores», sentenció.

La estratega española tiene una plantilla en la que, además de los recientes fichajes de Hermoso, Thembi Kgatlana y Alison González, sobresalen las internacionales mexicanas Jacqueline Ovalle, Stephany Mayor, Greta Espinoza y Maricarmen Reyes, pichichi del torneo pasado.

Ha roto barreras, es todo un referente en México pero, Mila aun espera espera poder demostrar su valía en casa.