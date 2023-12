Las redes estallan contra Jenni Hermoso incluso antes de dar las campanadas: "La bienpagá..."

Jenni Hermoso se ha convertido en uno de los nombres propios del deporte español en este final de año, gracias a la victoria de España en el Mundial pero, sobre todo, por el inadecuado beso de Rubiales en la entrega de trofeos. Eso la ha convertido a la jugadora española del Pachuca mexicano en todo un símbolo.

Convertida en todo un adalid del feminismo ha sido elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según el Financial Times. Además, presentará las campanadas de fin de año en TVE, junto a Ramón García y Ana Mena y ha viajado a Islandia para ser protagonista de "Planeta Calleja", el programa de aventuras presentado pro Jesús Calleja. Unas apariciones en televisión que no son las primeras ya que la ex jugadora de Atlético y Barça ya se estrenó como comentarista en el último partido entre entre el Barça y el Real Madrid Femenino.

Sin embargo, la aparición de la ganadora del Mundial en la despedida del año en TVE junto a Ramón García está rodeada de polémica mucho antes de producirse. La futbolista, campeona del mundo, y víctima del beso de Rubiales tras la final, ha hablado de su aparición en televisión y de las bromas que le van diciendo sus amigos: "Mis amigas y mis amigos me hacen la broma de si le haré la competencia, pero Cristina es espectacular, es una persona espectacular y yo también quiero disfrutar de esa noche y que sea lo que Dios quiera».

Aluvión de críticas

Pero su elección por parte de TVE no ha sido del agrado de todos. La futbolista ha publicado en redes sociales las imágenes de su look de Nochevieja y las reacciones no se han hecho esperar por parte de aquellos que consideran que Hermoso está haciendo negocio con el "pico" de Rubiales.

. Esto que has hecho te pasará factura", "Qué pena que te hayas politizado...",por ser quien marcó el gol que hizo campeona del mundo a España. ", "👌💯gracias a dios que hay muchos canales!!", "Donde sales a dar las campanadas para no poner la cadena😮", son algunos de los comentarios - los hay mucho más duros- que ha recibido. Y esto no ha hecho más que empezar.