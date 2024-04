Pedri y De Jong se apuntan a la semana decisiva: "No pienso en la lesión..."

"Venimos de años muy difíciles para el Barça en Europa y esta victoria demuestra que el Barça sigue vivo", dijo Xavi. Ganar en el Parque de los Príncipes no fue un triunfo más para el equipo azulgrana, era una necesidad como club después de tocar fondo las dos últimas temporadas, en las que quedó fuera en la fase de grupos, y venía además de las debacles contra el PSG, el Bayern Múnich, el Liverpool y la Roma.

El 2-3 del miércoles fue un día de fiesta, pero el fútbol no para. "Estamos a mitad de camino", advirtió el entrenador catalán, muy comedido después del éxito, porque sabe que en su trabajo se pasa del blanco al negro y viceversa en un momento. El Barcelona y Xavi están a las puertas de una semana decisiva de verdad, en la que el campeón de Liga se juega seguir en la pelea por defender su título e intentar colarse entre los cuatro mejores del continente.

Cádiz - PSG - Real Madrid

Primero, visita al Cádiz (sábado, 21:00), un rival que se agarra a sus opciones de permanencia que además llega en una época de entreguerras de la Champions, lo que siempre suele ser motivo de despiste. Lewandowski, que cumple sanción, se lo pierde. Después está la vuelta contra el PSG (martes 16 de abril, 21:00) y la oportunidad de volver a semifinales, donde no está desde 2019, aunque esa última vez fue para olvidar, por el 4-0 de Liverpool. Y a continuación, el domingo 21, la visita al Santiago Bernabéu, donde tiene que ganar si quiere seguir aspirando a la Liga.

De Jong y Pedri

La mala noticia es que para la vuelta contra el PSG ha perdido a dos centrocampistas por amarillas: Sergi Roberto, que se ha reivindicado las últimas semanas; y Christensen. Pero la buena es que recupera a otros dos como De Jong y Pedri. El neerlandés fue titular en París hasta que le duraron las fuerzas y mostró un buen tono físico pese al parón. El canario tuvo una reaparición impactante. Nada más salir dio la asistencia del empate a dos, además en el momento en el que más achuchados estaban, con el conjunto de Luis Enrique amenazando con el tercer tanto. Fue uno de los 19 pases que dio en algo más de media hora, todos a un compañero, sin fallo.

El gol de Raphinha

"Raphinha es un tío que no para de 'picar'. Se la he pasado y ha rematado como los ángeles", explicó el centrocampista, con toda naturalidad. "Habíamos hablado de este tipo de cambios, de que Pedri seguramente jugaría media hora después de la lesión. Ha estado extraordinario, nos ha dado pausa, calma... Es un futbolista diferencial en este sentido. Lo ve todo", lo alabó su técnico. El canario lleva dos temporadas en las que no puede tener continuidad por los continuos parones provocados por las lesiones en el recto femoral del muslo derecho. "He tenido muchas lesiones en esa zona, pero tengo la suerte de que cuando entro al campo no pienso mucho en ello. El pase fue con esa pierna. Intento tener las mejores sensaciones para disfrutar", confesó el futbolista.

La continuidad de Xavi

Incluso la marcha de Xavi podría no estar tan clara. "Siempre hemos estado con el míster a muerte y mientras esté con nosotros será así, esperamos que sean muchos días. Él se crio en el Barça e intentamos defender al club como él hizo como jugador. Ojalá se lo repiense y esté mucho tiempo", deseó Pedri. Hoy no parece tan imposible esa posibilidad, pero el debate ahora mismo tampoco tiene mucho sentido. La semana que viene todo puede reafirmarse o venirse abajo.

Desde que Xavi dijo que se iba...

Desde que Xavi anunció que se iba del club no ha vuelto a perder: nueve partidos en Liga, con dos empates; y cuatro de Champions, un empate contra el Nápoles, más el triunfo de la vuelta ante los italianos y la victoria ante el PSG. En Europa ahora sí le vale el empate, pero en Liga no puede permitirse ni eso, por la distancia que le separa del Real Madrid.

En caso de éxito la próxima semana y de seguir en la pelea por los dos títulos, Xavi tiene muy enchufada a toda la plantilla, hasta futbolistas como Joao Félix están aportando saliendo desde el banquillo, con mucho compromiso. Ferran Torres también ha llegado. Únicamente Balde y Gavi están en la enfermería.