Pellegrini deja su recado al Real Madrid tras ganar al Leganés en LaLiga

Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis, ha ofrecido su punto de vista sobre la polémica desatada por las quejas del Real Madrid respecto al descanso mínimo de 72 horas entre partidos. Las declaraciones del técnico chileno llegan en un contexto en el que el club blanco, liderado por Carlo Ancelotti, ha elevado su voz de protesta ante el apretado calendario, llegando incluso a amenazar con no presentarse a futuros encuentros si no se les garantiza ese tiempo de recuperación. Este conflicto, que tuvo su punto más alto tras el partido de LaLiga contra el Villarreal, jugado menos de 67 horas después de un extenuante duelo de Champions League contra el Atlético de Madrid, ha abierto un debate sobre la gestión de los calendarios en el fútbol moderno.

Pellegrini, lo contrario a Carlo Ancelotti

Pellegrini abordó el tema tras ganar al Leganés 2-3 en LaLiga. "Los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no", afirmó, dejando claro que, desde su punto de vista, las decisiones sobre el calendario escapan al control de los entrenadores. El chileno destacó que su equipo, el Real Betis, ha enfrentado una situación similar en múltiples ocasiones durante la temporada: "Es la octava o novena vez que jugamos antes de 72 horas durante el año y no reclamamos".

El entrenador bético reconoció que el reparto de los horarios podría ser más equitativo. "Creo que podía ser más justo y haber jugado más tarde", comentó, refiriéndose al partido del Real Madrid contra el Villarreal, programado a las 18:30 horas del sábado, mientras que sus rivales por el título, como el Barcelona, disfrutaron de un día adicional de descanso antes de enfrentarse entre sí el domingo.

Sin excusas

Sin embargo, Pellegrini evitó caer en lamentos: "No se tenía por qué jugar a las dos de la tarde, pero se jugó y lo sacamos adelante sin buscar excusas". Esta frase encapsula su enfoque práctico, priorizando el rendimiento sobre la queja.

La postura de Pellegrini contrasta con la del Real Madrid, que ha llevado su malestar al extremo de involucrar a la FIFA en busca de apoyo para su política de no jugar sin 72 horas de descanso. Para el técnico chileno, esta medida resulta inviable en el fútbol actual, donde el calendario está dictado por intereses comerciales, derechos televisivos y competiciones internacionales como el nuevo Mundial de Clubes, que extenderá aún más la temporada 2024-25. "Los técnicos no tenemos esa autoridad", insistió el ex entrenador del Real Madrid