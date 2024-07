La pintada en el pueblo vasco de Oyarzabal contra él y Merino: "Traidores"

El independentismo ve con sospecha el triunfo de la selección española en la Eurocopa y las distintas pantallas en las que se vio el partido. Además, Nico Williams y Oyarzabal, jugadores del Athletic y la Real Sociedad marcaron los goles en la final. Mike Merino lo hizo contra Alemania. Y eso empieza a doler.

Tras el partido, Mikel Oyarzabal afirmó que le tocó a él marcar el tanto del triunfo (2-1) de España contra Inglaterra en la final de la Eurocopa de Alemania, disputada en el Olímpico de Berlín, pero que el equipo nacional es una "familia" y que valoraba mucho este momento tras sufrir una importante lesión. "He hecho mi trabajo y lo que me tocaba en cada momento. He tenido la suerte de dar la victoria y, cuando pasas por hechos jodidos, estar aquí lo valoras mucho. Y si tienes la suerte de ayudar es lo máximo", dijo en declaraciones a TVE que recoge Europa Press. Oyarzabal señaló que el gol es parte de la historia de España y de la suya propia. "Llevarte esta alegría después de lo que he pasado es lo más. Estoy orgulloso, pero esto es de todos. Llevamos 45 días aquí y esto es una familia en la que todo el mundo vale por igual", manifestó. Sobre el gol, el internacional donostiarra relató: "Me llega el balón de Dani, veo que 'Cucu' estaba subiendo y me la pone, intento tocarla, la toco y va dentro", resumió.

En San Sebastián, cientos de personas reunidas ante la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento en los aledaños del estadio de Anoeta celebraron con gritos de "Mikel, Mikel, Mikel Oyarzabal" el gol con el que el capitán de la Real Sociedad ha proclamado este domingo a la selección española campeona de Europa.

Los reunidos en el entorno de Anoeta han seguido con nervios el partido que enfrentaba a España contra Inglaterra y han celebrado con gritos y abrazos el primer gol de 'La Roja', anotado por el futbolista del Athletic Club, Nico Williams, aunque la verdadera locura se ha desatado cuando a pocos minutos del final el jugador de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha conseguido el 2-1 definitivo que otorgaba el título de campeón de Europa al combinado español.

Pero en Elorrio, su pueblo no pasó lo mismo. La mañana antes del partido, amaneció con una pintada.

Según el medio durangon.com. "En la pancarta colgada en la Basílica de la Purísima Concepción se puede leer: “Espainiar selekzioaren asimilazioari ez! (No a la asimilación de la Selección española). Gurea Euskal Selekzioa” junto a una bandera española tachada y una ikurriña. También pueden verse pintadas con los nombre de Mikel Merino y Mikel Oyarzabal, dos jugadores que están jugando con la selección en Alemania, junto a la palabra “traidoreak”. En el caso de Oyarzabal hay que recordar que su madre es de Elorrio·.