Mikel Merino entra en la lista de verdugos de Alemania: Maceda, Torres, Puyol...

«Es un momento único», decía Mikel Merino sobre el gol icónico que acababa de hacer en Stuttgart. Su nombre se coloca automáticamente junto a la galería de ilustres verdugos de Alemania, que van desde Maceda al jugador de la Real Sociedad pasando por el «Niño» Torres y Puyol, que estaba en el palco viendo el partido, por cierto. «El gol es en el minuto 119, pero resume todo el trabajo individual y colectivo que hay detrás. Que nos empaten en el noventa después de todo el trabajo hecho es un varapalo. Pero hemos tenido premio a la constancia y estoy muy orgulloso», continuaba el héroe que apareció desde el banquillo para ejecutar un remate de cabeza perfecto, marcando los tiempos en dirección a la escuadra de la portería de Neuer.

Mikel no es titular en esta selección, pero entró para darle mucho en el centro del campo a la Roja frente a Alemania y encima, se convirtió en el goleador. Es un futbolista con mucho remate de cabeza, y una altura que servía también para parar la avalancha de centros germana en el otro área. «Era el partido que esperábamos todos, entre, quizá, dos de las mejores selecciones del mundo ahora mismo. Esto podría haber sido perfectamente la final de un Mundial. Cada jugador que entraba lo hacía bien, así son los partidos de élite, pero hemos demostrado que somos un equipazo», explicaba Merino, que debutó en Stuttgart con la absoluta y en ese mismo campo su padre marcó un gol con Osasuna en la Copa de la UEFA. «Algo tiene este estadio que nos da suerte. Debut en selección, gol ahora y mi padre marcó en UEFA con Osasuna», confirmaba tan feliz como agotado.

Dani Olmo, MVP

El otro elemento decisivo que apareció desde el banquillo fue Dani Olmo, aunque tuvo que entrar demasiado pronto por la lesión de Pedri. En realidad era la única duda en el once de De la Fuente, que valoró cambiar a uno por otro en esa posición de mediapunta. Optó por seguir con el azulgrana, pero tuvo que tirar muy rápido del jugador del Leipzig. Es el sexto hombre y lo demostró llevándose el trofeo de MVP del partido, con un gol y una asistencia. «Estoy reventado. Es un orgullo, qué equipazo tenemos, cómo hemos luchado hasta el final, es una alegría», relataba en La 1 sin querer centrarse en los méritos personales. «El campeonato es de todos, el grupo es lo importante, esperemos que lo de Pedri sea sólo un golpe, vamos a seguir, esa victoria es para él y vamos a por las semifinales».

Acabó perdiendo tiempo al final con las pocas fuerzas que le quedaban. «Se me han subido los dos gemelos al final, era el último esfuerzo. En esas últimas jugadas, cuando el cuerpo no puede, puede el corazón. Vamos a disfrutar, pero con calma porque en unos días llegan las semifinales». El trabajo no está completado, pero sí se ha ganado la final anticipada entre los dos mejores hasta ahora.