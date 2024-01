Piqué amenaza con volver al fútbol: ¿realidad o el último vacile?

Gerard Piqué lanzó la bomba en sus redes sociales: “Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, asegura.

No aporta el ex jugador más información extra de ahí que, conociendo sus antecedentes, sus bromas y su manejo de las redes, haya que esperar para ver por dónde sale el excentral, si es algo relacionado con la Kings League o si realmente desea sentarse en un banquillo.

Piqué dejó el fútbol a finales de 2022, después de unos últimos años en los que tanto él como otros veteranos del Barcelona estaban siendo muy criticados, primero por los tropiezos en la Champions (Roma, Liverpool...) y después por la situación económica a la que llegó el club, teniendo ellos unos contratos disparados. Comenzó ese curso 2022-23 pese a que Xavi le advirtiera que iba a tener menos protagonismo, aunque finalmente jugó algunos partidos por la cantidad de lesiones, y tuvo algún fallo importante (ante el Inter en el Camp Nou en la Champions) que terminaron de convencerlo. Su primera etapa en el club en el que se crio (de joven se fue al Manchester United y pasó por el Zaragoza antes de volver al Camp Nou) estuvo llena de éxitos: formó parte del mejor Barça de la historia, conquistando todos los títulos, y además con la selección jugó 102 partidos y ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Cambio de pensamiento

Se retiró y se dedicó a su empresa, Kosmos y a su proyecto de la Kings League. Además, es propietario del Andorra. Hace unos meses, en julio en la “Ser”, aseguró que echaba de menos “cero” el fútbol. “Es bestia, pero sí, cero. Es una etapa de mi vida que ha pasado, cuando tomas la decisión de irte la tomas, y yo en esto soy muy frío. Mirar atrás sirve para bien poco. Me fue increíblemente bien, mucho mejor de lo que había esperado. Me siento muy orgulloso de todo lo que he vivido, ni soñándolo hubiera salido tan bien, el hecho de hacer casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar... Pero quedarme en el pasado y disfrutando de todos mis éxitos creo que sería un error, porque al final eso ya no te da más. Es una etapa que ha pasado”. Parece que el gusanillo le ha vuelto a picar... O no.