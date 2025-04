El plan de Ancelotti para frenar a Lamine en la final de la Copa del Rey

Cada novedad que metió Ancelotti en el once inicial del Real Madrid en Getafe era una pista para saber los planes del italiano de cara a la final de Copa del Rey. No era difícil intuir qué once tiene en la cabeza el técnico para la Cartuja analizando la alineación que puso desde el principio en el Coliseum. Se quedaron en el banquillo Rüdiger, Rodrygo y Bellingham, tres fijos para el sábado ante el Barcelona. Y también fue suplente Camavinga, otro más que posible titular en Copa hasta que tuvo que entrar por los problemas físicos de Alaba.

El francés no tenía previstos tantos minutos en Getafe y justo al final se rompió para todo lo que queda de temporada.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura completa del tendón del adductor izquierdo», decía un parte médico demoledor y que ya había anticipado la noche anterior el propio Ancelotti. «Tanto Camavinga como Alaba tienen problemas musculares y no parece que puedan recuperarse a tiempo», decía el técnico, al que se le han roto sus planes para frenar a Lamine Yamal con la lesión del centrocampista francés.

Parece seguro que «Cama» iba a jugar en el lateral izquierdo la final de la Copa, pero ahora no es que esté descartado para ese partido, es que muy probablemente se va a perder todo lo que queda de curso, incluido el Mundial de Clubes. «Se trata de una rotura completa y en su pierna dominante. Al ser completa, una de las opciones es supervisar que no queda ninguna fibra íntegra y que la rotura es una desinserción total. Uno de los procedimientos sería el de la tenotomía (procedimiento quirúrgico que consiste en el corte o sección de uno o varios tendones), una técnica habitual en la osteopatía dinámica del pubis cuando operamos a los futbolistas. Y su seguimiento es excelente. La otra opción que en este momento tiene más partidarios es la reinserción del aductor. Tiene muy buen seguimiento», decía a Efe el doctor Ripoll sobre el destrozo que se había hecho el jugador del Real Madrid. Es su tercera lesión en una temporada en la que no ha podido nunca coger ritmo y ahora el daño es mayor, ya que ni pudo acabar el partido ante el Getafe y tuvo que dejar a su equipo con diez.

Era el elegido para el lateral izquierdo, el lugar del campo por el que ataca el futbolista más desequilibrante del Barcelona, Lamine Yamal. Otra opción hubiera sido la de poner a David Alaba en la posición en la que llegó y se consolidó en el fútbol de élite, pero también está tocado y ahora mismo es duda para la final.

Y el otro nombre para el lateral izquierdo es el titular en otros tiempos, Ferland Mendy, de baja desde el 12 de marzo por una rotura en el bíceps femoral. Su ausencia se ha alargado más de lo esperado, pero ayer completó el entrenamiento con el grupo y podría tener alguna opción, aunque llegará sin ritmo a Sevilla.

Así que el panorama para Ancelotti ahora mismo en la parte izquierda de la defensa se reduciría a Fran García, que fue titular y disputó los noventa minutos en Getafe, una señal más que clara de que no estaba en los planes del entrenador que empezara el partido en la Cartuja.

El miércoles por la noche en Getafe, el entrenador del Madrid asumió que su única opción era Fran, aunque se guarda la carta de que llegue Mendy, un futbolista que en forma es de los defensas más seguros de su vestuario. La otra duda que tiene «Carleto» es el estado del tobillo de Mbappé, que se tuvo que retirar del partido de vuelta de cuartos de la Champions ante el Arsenal y que se ha perdido los dos últimos choques, frente al Athletic y el Getafe. El esguince fue diagnosticado como leve y el objetivo es que llegara a Sevilla para enfrentarse al Barcelona. Una duda más es la de la portería. Lunin lo ha jugado todo en Copa, pero Courtois es mucho Courtois.