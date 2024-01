La pregunta viral de Pedrerol tras la derrota del Barcelona contra el Villarreal

El fútbol es un juego de errores, pero el Barcelona lleva esta máxima a límites superlativos y más contra el Villareal. Y este sábado su fragilidad defensiva volvió a condenarle de nuevo, esta vez ante el Villarreal (3-5), que lo noqueó en el añadido con los tantos de Morales y Sorloth en un partido donde ni siquiera le indultó el VAR. Y ya se empieza a sospechar que Xavi no tiene la solución, pese a que cada vez proteste más y busque llamar más la atención, quizá para desviarla del fútbol.

En un duelo absolutamente imprevisible, el conjunto castellonense se adelantó 0-2, el Barça le divo la vuelta en once minutos y, cuando su rival volvió a nivelar el marcador, el VAR le hizo rectificar a Munuera Montero un penalti señalado en el 90 contra el Villarreal por mano de Comesaña, antes de que llegara la puntilla del equipo de Marcelino en el descuento.

Ha sido esa jugada la que ha provocado la pregunta de Pedrerol, el presentador de El Chiringuito. "Vergüenza" dice Xavi. ¿Tú qué crees? ¿Ha sido penalti a favor del Barça?", hacía una encuesta viral en sus redes sociales.

Josep Pedrerol se refería al momento en el que Xavi, sabiendo que había una cámara enfocándole, ha querido protagonismo. Cuando los azulgranas estaban de nuevo volcados en la portería visitante, Munuera Montero señalaba penalti por unas manos de Comesaña dentro del área, pero tras revisar la jugada en el VAR anulaba su decisión, mientra Xavi gritaba indignado a las cámaras de televisión "es una vergüenza".

"No puede pasar", la queja del Barcelona

En una demostración de rebeldía lo siguió intentando el Barça hasta el final, con Montjuïc entregado a la épica. Pero Sorloth y Morales sentenciaron a la contra en otros dos errores defensivos más del cuadro catalán, que hoy dijo prácticamente adiós a otro título, el tercero en dos semanas.

"No era buen partido, pero si estas 0-2 y luego vas 3-2 no se puede regalar esto. Al final pierdes. Tenemos que mejorar eso, porque es un poco. Creo que no puede pasar en un equipo top. Si tienes experiencia no puede pasar eso", explicaba De Jong tras el encuentro. Estaba desolado: "Si remontas, no puede ser que en una contra tengan tanto espacio y marquen el gol. Tenemos que hacerlo mucho mejor. Nos pasa demasiado este año" Ni siquiera buscó la excusa del penalti. "Si es penalti nos favorece mucho, pero ha mirado el VAR y ha dicho que no y tenemos que confiar en eso". Dice que confía en Xavi: Hay plena confianza en el cuerpo técnico. Es culpa de los jugadores".