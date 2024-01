El contundente respuesta de la mujer de Joaquín a la Chirigota que le llamó "facha" y "machista"

La Chirigota de Cádiz conocida como "Punk y circo, la lucha continúa", ha generado una gran polémica en el Carnaval de Cádiz 2024 por su crítica al exfutbolista Joaquín, quien jugó en el Real Betis. La letra y música de la chirigota son obra de Miguel Ángel Moreno Gómez, dirigida por Ángel Francisco Gago Cubelo. En su actuación, la chirigota del Carnaval de Cádiz dedicó un cuplé a Joaquín, en el que lo describieron como "graciosillo, machista y facha"

Más Noticias

La crítica se centró en aspectos considerados negativos, como su sentido del humor, actitudes machistas y su postura polítíca, además de sus amigos, como Bertín Osborne. La letra de la canción decía: "No sé si lo debo decir, pero yo a Joaquín lo mataba, representa todo lo que odio: graciosillo, machista y facha".

Esta crítica ha generado una gran controversia, con muchos aficionados y personalidades defendiendo a Joaquín y criticando a la chirigota por lo que consideran un ataque injustificado. La canción seguía: "Qué asco de sociedad. No comprendo cómo ese tío puede caerle bien a la gente, con los chistes de la Edad Media no tiene dos dedos de frente. Y pesar de todo lo que he dicho, la mujer me cae más malamente".

Los seguidores del Betis y otros defensores de Joaquín han expresado su descontento con la chirigota, calificando sus comentarios como una falta de respeto. Por otro lado, Ángel Gago, uno de los componentes del grupo, intentó quitarle hierro a la situación con humor. En sus redes sociales escribió: "No preocuparse, chavalería. En el siguiente pase me meto con Navas, pa' cabrea a to' Sevilla, hasta mañana".

La que no se ha callado es la mujer de Joaquín, Susana Saborido: "Gran cuarteto, excelente discurso en forma doliente para el oído y os deseo de corazón que en esta vida podáis conseguir solo una mínima parte de lo que ha conseguido JOAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ… ustedes sois ese asco de sociedad. Viva el Betis” y luego continuó: "borrar este tipo de cuarteto que lo único que han hecho es insultar a mala leche. No me ha parecido ni oportuno, ni bonito ni adecuado. Nunca le vamos a caer bien a todo el mundo, pero un poquito de delicadeza”