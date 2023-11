Primer revés con su nueva selección para el futbolista catalán que rechazó jugar con España

Desde que se hizo oficial su convocatoria a la Selección Argentina, Pablo Maffeo, ha copado titulares y debates en redes sociales tanto en Argentina como en España. El lateral del Mallorca ya está a las órdenes del técnico aunque su llegada no resultó fácil.

Estuvo retenido dos horas en el aeropuerto a la espera de que le entregasen su DNI argentino y las trabas burocráticas pusieron en riesgo su convocatoria. Maffeo está radicado en España y nunca representó a Argentina, por lo que hubo que agilizar todos los papeles para entrar en la lista. De hecho, medios argentinos llegaron a dar por hecho que el jugador no estaría finalmente en las lista e incluso apuntaban que esto había supuesto un gran mazazo emocional para Maffeo. Pero esto no ha sido lo único a lo que se ha enfrentado el jugador del Mallorca que ya ha sufrido su primera decepción con la albiceleste.

Ni en el banquillo

Y es que a pesar de mostrarse ilusionado por saltar al césped con Leo Messi, el partido contra Uruguay ya supuso el primer revés y, salvo sorpresa volverá a ocurrir lo mismo en el encuentro que esta próxima madrugada disputan Argentina y Brasil.

Como era de esperar, Maffeo no está entre los elegidos para los encuentros clasificatorios para e Mundial 2026. No sólo eso. Es que no está ni en el banquillo y todo hace indicar que no va a disfrutar de un solo minuto. Y es que el jugador catalán tiene una dura competencia en el lateral derecho no solo con Nahuel Molina sino también con Gonzalo Montiel, que fue el autor del penalti que le dio a Argentina la Copa del Mundo ante Francia. La selección de Scaloni contó en su once en la derrota ante Uruguay con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Pero tampoco ante Brasil tendrá su oportunidad. todo parece indicar que ni siquiera estará entre los suplentes. La posible formación de la selección albiceleste según los medios argentinos sería la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi.

La ausencia de Maffeo ya ha sido objeto de cierta controversia en Argentina pero Scaloni sentencia: "Solo lo llamé para verlo".