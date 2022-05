El Alavés confirma su descenso y la Real Sociedad se garantiza la Liga Europa

No hubo gol para Luis Suárez en su despedida del Metropolitano. Era el partido de su homenaje, la última vez que lo recibía su afición, que lo acogió desde el comienzo como uno de los suyos y a la que devolvió el cariño marcando los goles que su equipo necesitaba para ganar la Liga la temporada pasada. «Uruguayo, uruguayo», gritaba la grada en espera de un gol que no llegó. Pero esos gritos servían también para celebrar el gol de Giménez, otro que no lo ha pasado bien esta temporada.

Era una jornada de despedidas, de homenajes, porque el Atlético no se jugaba otra cosa que despedir bien a los jugadores que se van. A Luis Suárez y a Héctor Herrera. Pero lo que era una jornada de reconocimientos para el Atlético era la vida en juego para el Sevilla. No sólo se trataba de asegurar la Champions por tercer año consecutivo sino de que ese lugar no lo ocupara su máximo rival, el Betis, que además tiene un título esta temporada del que presumir.

Estuvo cerca en varias ocasiones el Sevilla de lograr el empate. Pero ninguno tanto como En-Nesyri, que mandó un remate al lateral de la red y un cabezazo al larguero antes de marcar el tanto del empate. Un gol que mandaba al equipo de Lopetegui de nuevo a la máxima competición continental.

El Sevilla cumplió su objetivo aunque el Betis también hizo lo que necesitaba para llegar a la última jornada con posibilidades de alcanzar la Liga de Campeones. Derrotó al Granada (2-0) con dos goles de Juanmi y el equipo granadino, que encadenaba buenos resultados desde la llegada de Karanka a su banquillo, y que llega a la última jornada sólo un punto por encima del descenso.

El Mallorca se agarra a la Primera División con su victoria ante el Rayo (2-1) y deja su puesto de condenado a jugar en Segunda la próxima temporada al Cádiz. Los dos juegan fuera la última jornada. Los gaditanos, en Mendizorroza contra el Alavés y el Mallorca ante Osasuna.

El Alavés ya no se juega nada en su despedida de la temporada. Perdió contra el Levante (3-1), que ya estaba descendido y acompaña al equipo valenciano en su bajada hacia la segunda categoría. No eran muchas las opciones de los vitorianos, que se adelantaron en el marcador, pero que no supieron mantener su ventaja.

En Getafe, el equipo de Quique aseguró la permanencia con su empate (0-0) ante el Barcelona. Era lo que necesitaban los dos para llegar tranquilos al final de la Liga. El Barça se asegura la segunda plaza y la Supercopa.

La Real se garantiza la Liga Europa con su victoria ante el Villarreal, que ya sólo puede acceder a la Conference League.