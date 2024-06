La promesa de Cucurella si España se planta en la final de la Eurocopa: "Mi mujer me mata..."

Marc Cucurella ha pasado de no contar con pasar el verano en Alemania a convertirse en un hombre clave para De la Fuente y en un ídolo para la afición.

Ha sido titular en los dos partidos y contra Italia formó una pareja espectacular con Nico Williams por la izquierda. Estuvo en todas partes y volvió loca a la defensa azzurra. El lateral catalán firmó una actuación sobresaliente. 7 recuperaciones, 5 despejes, 5 entradas, 2 intercepciones, 100% en pases y 3 ocasiones creadas. Un excelente partido por el que los aficionados no dudaronen encumbrarlo como el verdadero descubrimiento de esta Eurocopa.

Y es que hace poco más de un mes, nadie contaba con Marc Cucurella. Su convocatoria al torneo parecía pensada para que ocupara un sitio en el banquillo e incluso fue cuestionada por muchos nada más conocer la lista de De la Fuente.

Y no era de extrañar. El futbolista catalán llegaba a la Eurocopa sin ningún partido oficial con España y tras una campaña decepcionante con el Chelsea (un gol, dos asistencias y un pobre sexto puesto con su equipo). Pero su rendimiento sobre el campo lo han convertido en la revelación del torneo continental.

Durante una entrevista en la cadena Cope, Cucurella confirmó que está en gran momento de su carrera deportiva, pero que espera que este no haya sido su techo y también espera seguir creciendo como futbolista. También ha asegurado que esto es fruto de un trabajo que lleva haciendo desde hace años y que ahora empieza a dar los mejores frutos. Igualmente quiso destacar su faceta más sobresaliente, el trabajo para el equipo: "Ahora el fútbol está cambiando y va más por estadísticas, pero lo que yo destaco es que creo que soy un jugador de equipo. En una semana igual no te sorprendo, pero si trabajas un año conmigo sí lo haré".

El futbolista catalán se mostró natural, divertido y cercano hasta el punto de emocionarse con un mensaje de su mujer.

Pero lo que más llamó la tención fue la promesa que hizo y que ha vuelto loco a sus seguidores ya que tiene que ver con su ya icónica melena. "Si ganamos la Eurocopa sí que dejaría que me cortaran el pelo. Pero bua mi mujer me mata. A mi mujer le gusta. Al final son muchos años y a ver si hago algún día un anuncio o algo con el pelo, en la tele, algo con Nivea. Aprovecho a ver si entra al trapo algún anunciante. A ver si me empiezan a llamar las marcas", comentó.

Y rápido rectificó, con el tono de broma que mantuvo durante toda la charla. "Votaría antes por teñirme o algo. Podría ser de rojo o algo. Luego le pondría trenzas que es mi look de verano", afirmó entre risas. “Si llegamos a la final, me tiño de rojo”, sentenció.

Por último, reconoció que en el pasado hubo una oferta del Real Madrid -"sí, algo hubo..." dijo- y, al igual que Lamine Yamal, confesó que le encantaría compartir vestuario con Kylian Mbappé.