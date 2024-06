Los secretos de Cucurella, el melenas de Europa: su pareja, su sueldo o por qué no se corta el pelo

A España le tocó el que anunciaban como el grupo de la muerte y solo ha necesitado dos partidos para clasificarse para octavos como primera de grupo. El gol llegó de rebote pero el dominio de España fue constante con un Nico Williams soberbio.

Sin embargo, el atacante del Athletic Club y MVP del partido no fue el único que asombró a los aficionados que no dudan en encumbrar a Cucurella como el verdadero descubrimiento de esta Eurocopa.

Nadie contaba con Marc Cucurella. Su convocatoria al torneo parecía pensada para que ocupara un sitio en el banquillo e incluso fue cuestionada por muchos nada más conocer la lista de De la Fuente.

Y no era de extrañar. El futbolista catalán llegaba a la Eurocopa sin ningún partido oficial con España y tras una campaña decepcionante con el Chelsea (un gol, dos asistencias y un pobre sexto puesto con su equipo). Pero su rendimiento sobre el campo lo han convertido en la revelación del torneo continental. Es titular indiscutible y ayer realizó un partidazo que no ha pasado desapercibido para los aficionados.

Estuvo en todas partes y volvió loca a la defensa azzurra. El lateral catalán firmó una actuación sobresaliente. 7 recuperaciones, 5 despejes, 5 entradas, 2 intercepciones, 100% en pases y 3 ocasiones creadas.

Pero, ¿Quién es Marc Cucurella? Te contamos su sueldo, su vida personal o el secreto de su icónico pelo.

Los secretos del melenas de Europa

Marc Cucurella Saseta nació en Alella (Barcelona) el 22 de julio de 1998. Tras empezar jugando a fútbol sala en su Alella natal, entrenado por Jordi Ignasi Mas, ingresó en las categorías inferiores del R. C. D. Espanyol, donde permaneció seis años. La temporada 2012-13 le fichó el F. C. Barcelona, para incorporarlo a su equipo juvenil. Pasó por el Éibar, el Getafe y el Brighton & Hove Albion F. C. antes de recalar en el Chelsea, su club actual.

Marc Cucurella llegó al Chelsea en verano de 2022 y firmó un contrato hasta 2028. A sus 25 años tiene un sueldo de 9,1 millones de libras por temporada, que en euros equivalen a 10,76 millones por campaña o lo que es lo mismo, unos 896.600 euros mensuales. Esto convierte al lateral en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla blue por delante de futbolistas como Thiago Silva o el ucraniano Mudryk.

Cucurella tiene una relación con Claudia Rodríguez, una diseñadora de moda con más de 44.000 seguidores en redes sociales. Son los padres de tres pequeños, Mateo, Río y Bella. El futbolista del Chelsea y la diseñadora de 24 años disfrutan de su vida en común en Londres, donde es frecuente ver a Claudia asistiendo a la grada del Stamford Bridge para animar a su pareja. Su relación comenzó en 2018 y desde entonces no se han separado.

Su melena ya es famosa en la Premier y no piensa renunciar a ella. "Sólo se me ocurrió una vez cuando tenía 12 años. Nunca me cortaré el pelo. Este es mi estilo y voy a seguir así» declaró en una entrevista en la BBC.

Lo llaman el "lateral del pueblo" y causa furor en redes donde cuenta con innumerables vídeos con canciones dedicadas a él.

Se ha ganado a pulso su titularidad y "Cucu, Cucu" ya es el grito de guerra de la selección. Ha nacido una estrella.