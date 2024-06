Problemas para España: la cuantiosa multa que podría sufrir por jugar con Lamine Yamal

El Rey Felipe VI asistió a la victoria de España contra Italia (1-0) en la Eurocopa 2024, en Alemania y vio un espectáculo que fue memorable para España: el encuentro fue de lo mejor que se ha visto en esta Eurocopa, destacando especialmente la actuación del joven talento Nico Williams.

Con esta victoria, España aseguró su pase a los octavos de final de la Eurocopa, reafirmando su condición de uno de los favoritos para llevarse el título. Tras el pitido final, el Rey Felipe VI bajó al vestuario para felicitar personalmente a los jugadores. Con una sonrisa en el rostro, el Rey calificó el encuentro como "espectacular", destacando el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo.

Uno de los momentos más virales de la visita real fue cuando Felipe VI se detuvo a hablar con Lamine Yamal. Le preguntó qué edad tenía y el joven talento español respondió que 16 años. El Rey se mostró asombrado y se echó las manos a la cabeza en señal de incredulidad y admiración.

Y precisamente la minoría de edad de Lamine Yamal se ha convertido en noticia en las últimas horas provocando un gran alboroto en Alemania. Al igual que en la victoria por 3-0 contra Croacia, el adolescente estuvo en el once inicial de España en la victoria por 1-0 contra Italia el jueves. Fue sustituido al minuto 71. ¿Demasiado tarde?

¿Está España amenazada por una multa por culpa de su joven estrella? Pues según avanza la revista Bild, sí.

Ley alemana de protección de la juventud

Según la Ley alemana de protección de la juventud, los menores de edad no pueden trabajar después de las 20.00 horas. Este horario se extiende hasta las 23.00 horas en el caso de los deportistas profesionales, pero sigue comportando un riesgo para la expedición de 'La Roja', cuyos partidos se extienden más allá de esa hora. Además, la norma contempla como jornada laboral todo aquello que sucede al finalizar el partido. Así pues, duchas y entrevistas pospartido también computarían como trabajo.

Esto se aplica no sólo a los alemanes, sino también a los jóvenes extranjeros que se encuentran en Alemania. Sin embargo, existe una excepción para los atletas, que también pueden estar en el campo durante los partidos nocturnos. En consecuencia, podrán estar activos hasta las 23:00 horas. y hay que tener en cuenta que también se contempla como jornada laboral todo aquello que ocurre tras el partido como duchas o entrevistas.

Yamal fue sustituido sobre las 22.30 horas y entró en su lugar Ferran Torres pero el problema persiste ya que la misión de Yamal no terminó con el pitido final. Según el periódico ZDF , el trabajo también incluye ducharse después, conceder entrevistas y salir. Si algo de esto sucede después de las 23:00 podría conllevar una multa.

¡Hasta 30.000 euros!

Sin embargo no habría ningún tipo de sanción deportiva. Según el experto jurídico Stephan Gräf de la Universidad de Konstanz, España no corre peligro de sufrir consecuencias deportivas. Esto significa que no se puede tomar ninguna medida contra el resultado del encuentro. Sin embargo, en los octavos de final podrían enfrentarse a una multa de hasta 30.000 euros.

Pero el experto deja claro a ZDF: Esto sólo supone una amenaza en teoría. Hasta la fecha, las autoridades no han tomado medidas ante incidentes de este tipo en el sector deportivo.

Lamine Yamal ha disputado hasta el momento nueve partidos internacionales con España, debutando en la victoria por 7-1 ante Georgia en septiembre de 2023. En aquel momento tenía sólo 16 años, un mes y 26 días. El seleccionador nacional Luis de la Fuente (63) tras el triunfo por 1-0 ante Italia: “Lamine es un chico joven, un talento increíble. Esto es casi un regalo de Dios. Hay pocos jugadores que sean tan maduros y entiendan el juego tan bien como él”.

El último partido de la fase de grupos de España se disputa mañana lunes contra Albania a las 21:00 horas. ¿Otra vez con Yamal?