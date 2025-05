La promesa de Javi Poves tras salvar al Colonia Moscardó: "Ni aunque me ofrezcan al City"

Si algo ha demostrado sobradamente Javi Poves desde que asumió el banquillo del Colonia Moscardó, club del que también es presidente, es su capacidad para no dejar a nadie indiferente. El modesto equipo madrileño, recién ascendido a la 2ªRFEF esta temporada, logró ayer certificar su permanencia en la categoría un año más.

Y lo hizo de la forma menos esperada. Jugaba contra el líder, el CD Guadalajara, ya ascendido a 1ªRFEF desde hace varias jornadas. Perdían 2-0 en el minuto 75... y remontaron en un cuarto de hora, haciendo inútil la victoria del Real Madrid C, que se jugará la vida en el 'playout'. Tras el partido, como es habitual, Poves atendió a los medios de comunicación y avisó de que pronto hablará. Pero hablará de verdad.

"He visto finales de Champions, al Liverpool remontando un 3-0. Hay veces que ocurren cosas inexplicables, y hoy aquí ha pasado una. He perdido tanto la noción del tiempo y de lo que estaba haciendo que no sabría describirlo. Que le vaya muy bien al Guadalajara en Primera RFEF y que no nos veamos en mucho tiempo", comentó.

Además, añadió que la situación de baja tensión de su rival probablemente habría influido. "Para ser justos, si el Guadalajara se hubiera jugado hoy un ascenso... llevan sin entrenar tiempo... Yo ni entrenaría ni tocaría el campo, para no rompernos. Es un supermegaequipo, muy desfasado para esta categoría, y lo llevo diciendo desde que nos ganaron en la ida. Para ellos lo importante es ascender y acercarse al fútbol profesional".

Como no podía ser de otra manera, Javi Poves también dejó varios recados: "A quien nos ha tratado regular en los momentos difíciles, decirles que el fútbol es así", espetó, además de anunciar que pronto dará una rueda de prensa para "contar lo que ha sucedido", y asegura que han pasado "cosas muy raras, pero muy muy raras con gente de mucho poder".

Poves también puso en valor las interacciones que tiene el Colonia Moscardó en redes sociales, aseverando que están cerca de ser uno de los cinco equipos de España con más movimiento: "Yo veo clubes que pierden sus equipos y tienen tres comentarios en Twitter. Estamos cerca de ser el quinto equipo de España con más interacciones. Hablando de Primera División también. El Valladolid, el Getafe, el Leganés... No nos llegan hoy por hoy. Eso es espectacular, pero siempre sabiendo de dónde venimos porque si no es una autopresión que me meten a mí que al final me van a matar. Ya lo dije el otro día, si tengo que morir, muero".

Finalmente, el madrileño aseguró que no volverá a entrenar. Actualmente cumple una sanción de nueve partidos: "A mí me dirán mira el fantasma este, conspiranoico y tal. Me da igual, yo digo lo que me sucede a mí en mi vida. Dije que no volveré a entrenar y no lo haré, a no ser que... no, ni aunque me ofrezcan el Manchester City. A las islas esas no voy. Hace frío".