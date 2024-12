Lo que dice el acta de la expulsión de Flick en el Betis - Barcelona

Hansi Flick admitió que su equipo había jugado “muy mal” contra el Betis (el duelo acabó 2-2) y que les costó mucho generar ocasiones, pese a perder dos puntos en el descuento. El técnico alemán no pudo acabar el encuentro en el banquillo, lo tuvo que hacer en la grada después de ver la roja directa, expulsado por el colegiado, Muñiz Ruiz, después de la acción del penalti de De Jong a Vitor Roque, que supuso el 1-1.

"El penalti les devolvió al partido pero no he dicho nada a nadie, fue una reacción para mí mismo. Tengo que aceptarlo, no quiero hablar del árbitro, nunca lo he hecho. Fue una reacción porque llevó mucho tiempo mirar si era penalti o no, y si es así, no estoy seguro de que estuviera claro", explicó el preparador. "Hay que aceptarlo igual que la tarjeta roja, estoy decepcionado, pensé que nunca me pasaría, pero aquí es así y tengo que aceptarlo. No hablaré de los árbitros, no podemos cambiarlo", continuó.

El acta de Muñiz Ruiz dice lo siguiente sobre la acción: “En el minuto 65, el técnico Flick, Hans-dieter fue expulsado por el siguiente motivo: E (sic) Por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones”.

Flick dijo que en principio no recurrirían, por lo que no se sentará en el banquillo al menos en el partido contra el Leganés.

"Hemos jugado mal"

El entrenador del Barça aseguró que habían "jugado mal" y que se habían pasado la pelota demasiado despacio en corto y habían buscado demasiado el pase largo. “Cuando juegas en largo es la manera fácil, pero no es nuestra fortaleza ni cómo queremos jugar. No hicimos un buen partido, tenemos un equipo joven, tenemos que mejorar mucho. Puedes tener un mal día como Las Palmas, pero hay que ser más duros de lo que hemos sido hoy. Siempre depende de nosotros, tenemos que demostrar nuestra calidad", terminó.