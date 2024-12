Así perdió un diente Dani Olmo en el Betis - Barça: “No le salía sangre y lo ha tirado”

Dani Olmo no tuvo una actuación destacada en el empate del Barcelona contra el Betis. Le está costando recuperar el ritmo desde que volvió de la lesión, tras un arranque de temporada espectacular con su nuevo equipo, pese a las dificultades iniciales (y que seguirán ahora en el mercado de invierno) para inscribirlo por la situación económica del club.

Olmo, además, tuvo un encontronazo con Bartra, en el que se dejó un diente.

En el descanso, lo comentaban los jugadores barcelonistas. “No le salía sangre y lo ha tirado”, decía Lamine Yamal a los compañeros. “Estaba rayado”, añadió. Entonces llegó Olmo al grupo: “Pero por qué lo has tirado, cabrón”, le dice la estrella adolescente del Barça, mientras Pedri comenta: “Lo tenía en la mano y le digo: 'Quédatelo, dáselo a alguien'”.

Olmo fue sustituido por De Jong en la segunda parte, y el neerlandés no pudo brillar como el pasado martes ante el Mallorca.

Hansi Flick admitió que su equipo había "jugado muy mal", y lo analizó tácticamente: "Hemos estado muy lentos en los pases y hemos jugado demasiado en largo, cuando das pases largos tiene que ser con intención, y no lo hemos hecho y no es eso lo que queremos", decía el técnico alemán. Sobre la expulsión que sufrió, explicó su punto de vista: "No he dicho nada al árbitro, nunca lo he hecho y no quiero hablar de los árbitros. Sólo ha sido una reacción porque estaban tardando mucho en decidir, pero era conmigo mismo, no hacia el árbitro, pero tengo que aceptarlo, no estoy orgulloso de mí mismo".