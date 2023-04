Lo que dice el reglamento de la mano de Fernando en el Sevilla - Valencia

El dramático Valencia - Sevilla, partido clave en la lucha por el descenso, quién lo iba a decir entre dos de los mejores equipos de Primera, dos históricos, acabó con triunfo de los hispalenses por 0-2 (goles de Badé y Suso) y polémica arbitral, sobre todo en esta jugada:

Centro lateral, Samu Castillejo que toca el balón, que acaba tocando en la mano de Fernando. En ese momento, el encuentro iba 0-1. Del Cerro Grande, el árbitro de campo, no vio nada en la jugada, pero desde el VAR, donde estaba Xavier Estrada Fernández, le avisan de que podía haber algo y le dicen que vaya a revisarlo. En ese momento, los jugadores del Valencia se relamían porque cuando hay revisión significa que desde arriba consideran que puede haber habido un error. Todo el mundo estaba pendiente, también los aficionados que lo veían en las pantallas del estadio... Pero después de verlo también en la pantalla, Del Cerro se reafirmó en que ahí no había pasado nada.

Esto es lo que dice el reglamento de las manos:

"Con el fin de determinar con claridad las infracciones por mano, el límite superior del brazo coincide con el punto inferior de la axila. No todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción".

Cometerá infracción el jugador que:

• toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, por ejemplo, haciendo un movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo;

• toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento. Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su

cuerpo y esto suponga una infracción.

Del Cerro interpretó que la posición no era antinatural y que el toque de Samu, al estar tan cerca, hacía imposible que reaccionara y apartara el brazo. Pero después de decir que no había nada, nadie en Mestalla lo podía creer. "No lo entiendo, la verdad", decía Gayá. "Si la mano no está ahí, Castillejo se la lleva, me da igual que digan que la posición era natural", añadía el capitán valencianista. "Me ha dicho que quiere hablar conmigo, que no lo ha pitado porque la posición de la mano es natural. Pero no lo entiendo. Por mucho menos se han pitado penaltis", insistía Gayá en los micrófonos de DAZN.

Más polémica

No fue la única acción polémica del encuentro, porque Del Cerro pitó después otro penalti de Marcao a Marcos André, y rectificó tras verlo en la pantalla, aunque en este caso no hay duda de que no hay nada.

Y también terminó expulsando a Ilaix Moriba. Los aficionados del Valencia terminaron indignados. Su equipo ahora es décimo octavo, último puesto de descenso.