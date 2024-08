Lo que Maffeo dijo a Vinicius antes de pisarle por detrás, que saca de quicio a los madridistas

El testarazo de Vedat Muriqibajó a la tierra a los que esperan un paseo del nuevo Real Madrid que cedió dos puntos en su estreno liguero. Añorando más de lo imaginado la figura de Toni Kroos como jefe del juego, buscando un retoque al estilo, y dependiente del talento individual de sus jugadores ofensivos. Viníciusprotagonizó un nuevo pulso crudo con Maffeo, con una jugada para la polémica cuando fue pisado en su gemelo en una acción que para unos debió ser roja por mala intención y para otros amarilla por la poca fuerza en el golpe.

El entrenador del Mallorca, Arrasate, recibió una tarjeta amarilla antes de finalizar la primera mitad por protestar una acción de Maffeo que creía sobre el césped que "no era amarilla", pero tras ver la repetición le hizo saber al cuarto árbitro su acierto en esa tarjeta al lateral bermellón.

La tensión entre Maffeo y Vini.

Tras el encuentro Maffeo habló en Jijantes, Gerard Romero y explicó que antes de esa patada habían hablado: "Oye, dejémonos de tonterías, lo que pasó, pasó y él me ha contestado que sí, que todo bien. Al final es una mala imagen que se me ha quedado y tampoco me gusta", decía que él le había. Fue en la pausa de hidratación, después de que ya hubieran tenido varios roces. El jugador del Mallorca quiso poner paz. O eso decía.

Porque después le pegó una patada: "Luego le he pegado el pisotón ese, es amarilla, pero ya está. Ha sido sin fuerza, no tengo ningún problema con él. Yo iba a pisar la pelota, él ha puesto la pierna sin verme y le he pisado. Desde aquí le digo que lo siento, otra vez", decía. Pero pedir paz y luego darle esa patada no ha sentado nada bien entre los madridistas.

"Hemos estado bien, yo no tengo ningún problema con él. De hecho pienso por amigos que tenemos en común que es buen tío, no le veo con maldad. Le fallaran cosas como a todos, pero yo creo que si las pule. Es muy bueno y será mejor si lo hace", acababa Maffeo.