Mallorca - Real Madrid: La dura respuesta de Maffeo a las críticas: "Tres idiotas...

El Real Madrid venció (0-1) al RCD Mallorca en la jornada 31 de LaLiga EA Sports celebrada en el Estadio de Son Moix, un paso adelante del líder a las puertas de una semana grande, donde se jugará los cuartos contra el Manchester City en Champions y, el próximo domingo, la sentencia liguera contra el FC Barcelona.

Los de Carlo Ancelotti cumplieron en una cancha exigente, con rotaciones pensando en la visita al Etihad tras el 3-3 de esta semana, con un gol de Aurelien Tchouameni en el inicio del segundo tiempo. Fue cuando el Madrid se decidió a buscar el gol y apenas tardó tres minutos en encontrarlo para salir más líder de Mallorca.

Los locales, con el palo de perder la final de Copa del Rey y el desgaste físico y anímico, tuvieron sus ocasiones, pero Lunin estuvo fino. Los baleares tendrán que seguir peleando por esquivar la zona de descenso, mientras los madrileños no se despistaron, con 11 de renta a falta de que juegue el Barça también este sábado, con la opción de sentenciar la Liga el próximo domingo en el Clásico.

No tuvo mucha historia el primer tiempo en Son Moix. Como cabía esperar, el equipo local se mantuvo en una buena estructura defensiva sin dejar ni un hueco a los blancos, un Madrid que tampoco tuvo excesiva chispa en busca de sus ocasiones. Los de Ancelotti tuvieron el balón, largas posesiones, pero no gozaron de un buen último pase con el rival bien cerrado por dentro. Fue en la segunda parte cuando el gol de Tchouameni decidió.

Después salió Vinicius, fue muy pitado, pero deslumbró en casi todas sus jugadas. Esta vez, no tuvo problemas con Maffeo, que fue titular. El jugador del Mallorca cerró sus redes esta semana por las críticas recibidas y después del partido explicó por qué.

"Que tres idiotas me digan cosas no me afecta, afecta más a mi familia que a mí", decía el futbolista en Dazn tras el partido. "Yo me cierro las redes porque vi un comentario hacia mi hija y antes de entrar al trapo, calentarme y mandar a tomar por culo a alguien y ser luego yo el quinqui y el macarra, me digo me lo cierro, mejor. Sólo lo usaba para leer cosas. No me afecta, a mi familia más y les he dicho que no lean cosas. Estoy bien, el equipo está bien, estoy tranquilo", acaba.