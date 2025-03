Raphinha, de querer irse del Barça a pilar en el ataque

Aunque ahora viva un momento dulce y se le considere un pilar fundamental en el ataque del Barça, lo cierto es que no hace tanto tiempo que Raphinha se planteó poner tierra de por medio y salir del club azulgrana buscando un destino donde tuviese más oportunidades.

Así lo reveló el propio jugador enn una entrevista a 'Globo Esporte', uno de los principales medios deportivos de Brasil. Raphinha ha detallado que no se sentía bien "en lo personal" el verano pasado, por lo que consideró cmbiar de aires.

"Cada día salían noticias de que me iba a un lado o a otro. Las cosas no funcionaban y veía a gente pidiendo que me fuera, diciendo que no servía para el club... empecé a considerarlo". Pero hubo algo que lo cambió todo: la intervención de Hansi Flick.

Según el propio futbolista, el entrenador le dijo que se presentase en la sesión: "Me pidió que fuese a entrenar antes de tomar cualquier decisión, porque contaba conmigo. Hablé con mi esposa y le dije que si él era justo y evaluaba a los jugadores por su esfuerzo en el entrenamiento, en una semana podría convencerlo", ha relatado Raphinha.

Además, el brasileño ha incidido en la importancia del trabajo mental para mejorar el rendimiento: "La parte mental es más importante que el cuerpo. Si la cabeza no está bien, el cuerpo tampoco respode. A mediados de la temporada pasada, tras mi lesión, intensifique´mucho el trabajo mental con un psicólogo que me ha ayudado a entender cuál era mi lugar en el fútbol y también en la vida, como hombre, padre y esposo", ha relatado.

Finalmente, Raphinha ha puesto en valor el hecho de cuidarse adecuadamente para mantener el nivel: "Intento tranmisitr eso a los más jóvenes. A Pedri, Gavi, Lamine... en el fútbol actual, con temporadas de 70 partidos, cuidar el cuerpo es fundamental", ha finalizado.