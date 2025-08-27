Las razones por las que Ancelotti no convocó a ningún jugador del Real Madrid

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, sorprendió al anunciar la convocatoria para los partidos de Eliminatorias que se jugarán el 4 y 9 de septiembre de 2025. Con Brasil ya clasificado para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el estratega italiano optó por reservar a varios jugadores importantes y apostar por probar nuevas opciones. Los rivales serán en primer lugar Chile, en el Estadio Maracaná, y luego Bolivia, en la complicada ciudad de El Alto (4.150 metros de altitud).

La convocatoria incluyó novedades llamativas, destacando principalmente la ausencia de Endrick, Vinicius Júnior, Rodrygo Goes y Éder Militão, todos del Real Madrid. Además, Ancelotti sumó a jóvenes promesas y jugadores poco habituales como Lucas Paquetá (West Ham), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro) y Estêvão (Chelsea), con el fin de evaluar su desempeño en partidos oficiales con vista al armado final del equipo mundialista.

Respecto a los jugadores del Real Madrid, el entrenador italiano explicó que Vinicius y Rodrygo no fueron seleccionados porque ya los conoce bien y prefirió dar oportunidad a otros futbolistas para observarlos más de cerca. Añadió que Vini está sancionado para el primer partido contra Chile por acumulación de tarjetas y que llevarlo solo para el segundo encuentro contra Bolivia no sería conveniente por el desgaste físico que implicaría para un partido en el que no se juega nada.

Sobre Rodrygo añadió que acaba de regresar tras una lesión y que debe estar completamente al 100% para volver a la selección. Además, indicó entre risas que no ha hablado directamente con él, pero que si quiere explicaciones, puede llamarlo, pues con seguridad tiene su número.

Los casos de Militão y Endrick son similares. No han tenido regularidad con el conjunto merengue debido a sus lesiones y por ahora Ancelotti no considera que estén al máximo nivel para poder competir en la canarinha. Ambos jugadores se deberán ganarse su lugar en la cancha con minutos y manteniendo un óptimo estado físico.

Es decir que el seleccionado brasileño será liderado por Alisson (Liverpool), Casemiro (Manchester United), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Raphinha (Barcelona), quienes llegan como los máximos referentes en una convocatoria que mezcla la veteranía con la juventud.

La ausencia de Neymar

El delantero brasileño fue otra de las bajas destacada en la convocatoria. Carlo Ancelotti explicó que sigue en tratamiento por una lesión muscular, un edema en la pierna, lo que ha afectado su continuidad desde octubre de 2023. El entrenador italiano recalcó: "La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Neymar no está porque tiene un pequeño problema pero no necesitamos probarlo. Todos lo conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo", recalcando que cuenta con él para la cita mundialista.

Ancelotti tiene claro que Brasil no acepta más fracasos y que si quiere llevar nuevamente al pentacampeón del mundo a la gloria que le caracteriza necesita tener a todos sus jugadores al máximo nivel para el Mundial de 2026. Las alternativas que consiga en el camino serán claves a la hora de manejar las cargas que conlleva una exigente temporada.