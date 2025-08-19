El último favor de Ancelotti al Real Madrid

En una medida estratégica antes de los últimos compromisos rumbo al Mundial de 2026, el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, ha decidido no convocar a Vinícius Júnior para los partidos contra Chile y Bolivia. El extremo del Real Madrid, además de estar sancionado por acumulación de tarjetas, recibirá un descanso completo, lo que incluye evitar el exigente viaje a la altitud de La Paz, con el objetivo de preservar su físico y su rendimiento de cara a la temporada.

Brasil, ya clasificada junto a Argentina y Ecuador para la próxima cita mundialista, se enfrentará a Chile el 5 de septiembre en Río de Janeiro y visitará a Bolivia el 10 de septiembre en El Alto. La decisión de dejar fuera a Vinícius responde no solo a cuestiones disciplinarias, sino también a un enfoque táctico por parte del cuerpo técnico, que busca evitar un desgaste innecesario en uno de los jugadores clave del equipo.

En contraste, otros dos jugadores del Real Madrid sí fueron incluidos en la convocatoria: Rodrygo Goes y Éder Militão. Ambos regresan tras superar sus respectivas lesiones, y tendrán la oportunidad de reintegrarse al grupo bajo la dirección del técnico italiano.

Con esta lista, Ancelotti deja en claro que, más allá de los resultados, su prioridad es llegar con su plantilla en óptimas condiciones al Mundial, cuidando el estado físico de sus principales figuras y dando espacio a otros futbolistas para consolidarse en el equipo. Esto también beneficia a un Real Madrid que necesita que su crack vuelva a sacar su máximo brillo.