Real Madrid - Atalanta: Y Mbappé se hizo realidad

El Real Madrid comienza esta noche una temporada que acabará en el nuevo Mundial de clubes. Un calendario que se puede marchar a más de 70 partidos. «No tiene ningún tipo de sentido. Es imposible que mantengamos un nivel óptimo. Con la Intercontinental, con el Mundial de Clubes, con fechas FIFA entre medias. Es imposible rendir 72 partidos. Los estamentos oportunos deberían analizar esto. Los que lo sufrimos somos nosotros y nuestras familias», explicaba ayer Dani Carvajal, antes del choque hoy frente a la Atalanta, sorprendente campeón de la Europa League frente al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

El problema de ser el Real Madrid es que se le va a exigir lo máximo en los setenta encuentros que dispute. Y más en choques como hoy, donde puede caer el primer título de la temporada, el que convierta a Luka Modric en el futbolista con más títulos en la larga historia del club blanco y, sobre todo, el primer título de Kylian Mbappé como madridista. El primer título en el primer encuentro oficial. «Mbappé ha llegado bien, al igual que todos. No hemos tenido mucho tiempo para entrenar, pero estamos muy bien y Kylian también. Ha llegado en buena forma y se está adaptando muy bien. Todos los que están aquí pueden jugar», decía ayer el entrenador italiano. Se había estado rumoreando que Mbappé a lo mejor no era titular, pero no cabe en ninguna cabeza que no sea así. Kylian es la gran estrella en este debut de temporada del Real Madrid, el futbolista en el que están puestos todos los focos y el que tiene que ahondar la diferencia entre el Real Madrid campeón de LaLiga y de la Champions con el resto de rivales de Europa.

«El Real Madrid es un obstáculo más alto, pero por eso mismo estamos más motivados. No siempre pasa en el fútbol, pero a veces se puede dar la sorpresa», decía antes Gasperini, el entrenador de la Atalanta, sin mucha convicción. El equipo italiano es el invitado sorpresa para la fiesta blanca y para la presentación en un partido de verdad de Mbappé.El francés ya vivió en un Bernabéu repleto lo que espera la afición blanca de él. A cambio, le va a dar todo el entusiasmo del mundo. Han sido muchos años de espera y ahora se le va a exigir lo máximo en un equipo confeccionado para conseguir precisamente eso.

«He compartido un par de entrenamientos con él. Es de los mejores del mundo. Está muy motivado en esta etapa y dejará una huella en este club», decía ayer Fede Valverde. «Me ha tocado sufrirle varias veces y nos ayudará a hacer una gran temporada», confirmaba Dani Carvajal. En una de las imágenes que estos días ha subido el club blanco a las redes se ve un momento en el que Mbappé toca el balón en un rondo y Carvajal, cuando va con todo a quitárselo, se frena para no hacer daño. Kylian Mbappé ahora está en el lado bueno y hay que aprovecharlo al máximo.

Con Mbappé y sin Kroos es evidente que hay un cambio en el equipo. Primero en cosas menores, como en los penaltis: «Kylian es un lanzador de penaltis. Vinicius lo ha lanzado muy bien también, Bellingham lo hizo en la Eurocopa, Valverde en la Copa América. Tendré que elegir y tendré que hacerlo entre los que empiecen el partido», explicaba ayer Carlo Ancelotti sin explicar demasiado. El entrenador italiano no va a empezar con problemas y elegir un lanzador ya es poner a alguien por delante. Le preguntaron si en el vestuario había reyes o príncipes: «No. Creo que hay un ambiente muy sano, muy limpio. Determinado por la presencia de los jugadores que están aquí. Modric, Valverde, Lucas Vázquez... es un grupo con distintas calidades que han logrado combinarlas al servicio del equipo», continuaba.

«Tenemos claro nuestro papel y nuestro proyecto. Este año tenemos una plantilla con una gran calidad. Creo que podemos lograr algo muy bueno y trabajaremos para ello. Hemos perdido jugadores importantes, pero han llegado otros. Ahora hay que mantener el compromiso y la actitud colectiva que fueron claves el año pasado», explicaba el entrenador.

El lunes, Vinicius colgaba una foto en su Instagram en la que se veía a él, a Mbappé y a Bellingham sentados sobre el césped en un entrenamiento, los tres sonriendo. Mantener el ambiente así será la clave del Madrid hoy y durante todo el curso: «Todos son buenos. Tenemos muchos partidos. No puedo pensar que jugarán 70 partidos con once», explicaba Carlo Ancelotti acerca de suplencias y titularidades. Pero hoy ya va a tomar una decisión importante: si apuesta por Rodrygo en ataque y retrasa a Bellingham.