Kylian Mbappé, presentado por el Real Madrid: "Guau"

En el metro, en las interminables escaleras mecánicas que llevan del subsuelo de Madrid a la acera, una madre explicaba a su hija que el lado izquierdo era para avanzar y el lado derecha para dejar paso a los que tienen prisa. Debía ser la primera vez que subía al metro. Se bajaba en el Santiago Bernabéu, como tantos niños, vestidos de madridistas de arriba abajo, nerviosos y expectantes, como tan pocas veces ocurre en la vida y tan buen recuerdo dejan. El estadio madridista, con el techo echado, se vistió como un concierto, con su escenario, pero las gradas repletas de madridistas de vacaciones, ni un sitio libre, para ver salir de los vestuarios a Kylian Mbappé, con el número nueve a la espalda, por primera vez como adulto como futbolista del Real Madrid.

Antes había salido Florentino Pérez, vitoreado como una estrella, acompañado de Pirri, el presidente de Honor, y Zinedine Zidane, el líder sentimental del Real Madrid ganador de esta época. Y después, en el vídeo de presentación, el Real Madrid fue repasando su historia, sobre todo la última: la volea de Zidane, el gol de Sergio Ramos en Lisboa, el penalti de Cristiano Ronaldo en Milan, la chilena de Bale o el celebradísimo tanto de cabeza de Carvajal en la última Champions, una colección de recuerdos, una memoria, casi una identidad para los jóvenes madridistas. Un reto para Kylian Mbappé. Su recuerdo tiene que estar a la altura de lo visto.

«Es una satisfacción presentar a los jugadores del Real Madrid en nuestro estadio. Cada vez que recibimos a un gran jugador vivimos un momento de gran ilusión», decía Florentino Pérez, que repasó los valores del Real Madrid, la «pasión e ilusión» y pidió a Pirri que le acompañase en el escenario. Después, presentó a Zidane, «autor de la volea que nos dio la Novena en Glasgow y el entrenador que pasará a la historia como el de las tres Champions consecutivas». a quien también le pidió que subiese al escenario. Florentino recordó que Zidane fue quien invitó a Mbappé, con sólo 13 años, a visitar Valdebebas. Lo dijo antes de anunciar al jugador que «cumple el sueño de su vida».

Y salió Mbappé y el público se puso de pie y disparó los móviles.

«Bienvenido a tu casa y enhorabuena por haber conseguido tu sueño, sé la emoción que sientes tú y tu familia. Estuviste en este estadio con 13 años y ya te brillaban los ojos de emoción», dijo Florentino. «En este estadio ocurren cosas difíciles de explicar, pero ocurren porque esta camiseta no se rinde nunca y esta afición que te acoge estará contigo hasta el final. Tú has conseguido tu sueño porque no te has rendido nunca. Estás aquí porque no te has rendido. Gracias por hacer un esfuerzo que muchos no se imaginan para vestir esta camiseta blanca, que es la de las 15 Copas de Europa».

Cuando le llegó su turno, Mbappé habló en un español casi perfecto. «Guau, es increíble estar aquí. He dormido con el sueño de jugar en el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño, soy un chico feliz, muy feliz», fueron sus primeras palabras. «Quiero dar las gracias a Florentino Pérez, que confío en mí desde el primer día. Pasaron muchas cosas, pero gracias. También a todas las personas que trabajaron para que llegase aquí y sea jugador del Real Madrid. Veo a mi famila feliz, a mi familia que está llorando», contaba antes de besarse el escudo por exigencia de la grada. «Desde hace años los madridistas me dan cariño y amor y eso va a mi corazón, gracias por estar aquí hoy», continuó. «Tengo otro sueño: estar a la altura de este club, el mejor del mundo y voy a dar la vida por este club y este escudo. Quiero mandar un mensaje a todos los niños: yo fui como vosotros y hoy lo cumplo, con pasión y sueño puedes realizar lo que quieras. Hoy estoy aquí, la próxima vez puede ser uno de vosotros». Y acabó: «Uno, dos, tres» y todo el estadio gritó: «Hala Madrid», como en su presentación hizo Cristiano Ronaldo.