El Real Madrid despierta el instinto goleador de Lamine Yamal

«Lamine tiene una sorpresa, ya lo veréis», dijo Hansi Flick para cerrar su conferencia de prensa previa a la final de la Copa de Rey, que le enfrentará esta noche al Real Madrid. Habrá que esperar para verla, porque pese al calor que hacía en Sevilla, el adolescente del Barcelona mantuvo el suspense y entrenó con un sombrero de lana en la cabeza, para tapar el nuevo «look» que quiere mostrar ante el Real Madrid en un partido del que medio mundo estará pendiente. Es una manera de meterse más presión, seguramente poco recomendable en el manual de cómo cuidar a una joven estrella, pero lleva tiempo viviendo así y de momento no le está afectando demasiado.

Le gusta acaparar miradas y focos, y más en las citas importantes, para las que parece haber nacido. «Los jóvenes me sorprenden porque tienen una mentalidad increíble. Parece que no juegan una final mañana [por hoy]. Es increíble el trabajo que hacen en La Masía desde pequeños, porque llegan arriba y no tienen miedo», opinó Araujo de cómo están viviendo la previa los Cubarsí, Yamal, Héctor Fort... No tiene miedo Lamine, y tampoco teme Flick por su joven perla: «Es un jugador increíble y para mañana va a estar muy preparado».

Sin cumplir 18 años, Lamine va a jugar su partido 99 con el Barcelona, y su sexto Clásico, con tres derrotas y dos victorias en los cinco anteriores. De momento el gol es su asignatura a mejorar en general, pero las tres veces que ha sido titular contra el Real Madrid ha marcado, con asterisco. El gol fantasma del año pasado en Liga no subió al marcador porque no había ninguna imagen que aclarara si la pelota entró del todo o no.

Este curso, cerró el 0-4 de Liga con un gran tanto con la derecha y marcó uno todavía mejor en el 2-5 de la Supercopa. Tanto Lunin como Courtois fueron sus víctimas. El belga vuelve a la portería y Ancelotti puede apostar por la veteranía y la solvencia como defensa de Mendy para intentar frenarlo o la juventud de Fran García. Cualquiera de los dos necesitará ayudas. El último gol que marcó Lamine en Liga fue contra el Atlético, su único tanto en las últimas 22 jornadas de Liga. En la ida de los cuartos de Champions ante el Borussia Dortmund también acertó.