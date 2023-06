El Real Madrid renueva a Ceballos

El Real Madrid sigue puliendo sus últimas renovaciones. El cuadro madridista logró renovar a un Dani Ceballos que hasta última hora no tenía claro su futuro. La realidad es que los minutos del andaluz fueron cuanto menos minoritarios, pero su rendimiento fue bueno. Una tentadora oferta del Betis le hizo que dudase, aunque finalmente se decantó por el conjunto blanco.

"El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027. Dani Ceballos ha defendido la camiseta del Real Madrid en 120 partidos durante cuatro temporadas, en las que ha conseguido 11 títulos: 2 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Dani Ceballos ha sido internacional con España en 13 ocasiones. Y fue campeón de Europa con la selección española sub-19 y sub-21", dijo el club en su comunicado.

Dani Ceballos señaló en MARCA hace unos meses: "No soy yo el que tiene que tomar la decisión, es el club, el cuerpo técnico, el director deportivo, el presidente... Insisto: ahora mismo pensar en la renovación o en futuros equipos no está dentro de mis planes. Tanto el club como los compañeros saben que mi ilusión es seguir. Pero quiero una renovación si me la merezco, una renovación para ser feliz y jugar, no como los últimos años. Si no, muchas gracias y a seguir mi camino", afirmó.