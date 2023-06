"El Real Madrid no tiene a ningún jugador tan completo como Bellingham"

Andrés Manzano es el actual director general y director deportivo de la Unió Esportiva Cornellà. Él fue el responsable que impulsó que Jude Bellingham tuviera contrato con el primer equipo del Birmingham en 2018. A partir de ahí, el centrocampista empezó a destacar en la Championship –la Segunda División inglesa– y luego dio el salto al Borussia Dortmund en 2020. Su etapa en Alemania le convirtió en el jugador que es en la actualidad y por el que el Real Madrid ha desembolsado más de cien millones de euros. Bellingham disputó 132 encuentros con el equipo alemán en los que marcó 24 goles y repartió 25 asistencias. Sus números le llevaron a ser el MVP de la Bundesliga la pasada temporada. A punto de cumplir los 20 años, el 29 de junio, se ha convertido en la gran estrella del mercado veraniego.

«Hace años, antes de que llegara al club, yo era uno de los asesores de la parte deportiva del Birmingham y fui a ver un partido del equipo sub 23. Me llamó la atención el dorsal número 7 y pregunté por la edad que tenía. Me dijeron que sólo tenía 15 años y no paré de preguntar si lo que me estaban diciendo era cierto. No daba crédito que un chico de esa edad brillase tanto con gente tan mayor. Era un cadete jugando prácticamente con futbolistas profesionales. Vino a tirar un córner y me sorprendió la cara de niño que tenía. Le dije a una persona del club que ese chico era muy bueno y me respondieron que era el capitán de la selección inglesa sub 16 que cuenta con un capitán diferente cada año. Yo les hice ver que había que actuar y darle una oportunidad con el primer equipo. Les puse como ejemplo que vi los inicios de jugadores como Piqué, Iniesta, Cesc Fábregas… y que ese niño también era un futbolista de clase mundial como ellos», afirma.

Uno de los momentos más importante de Jude fue elegir su destino tras destacar en el Birmingham. «Fue la sensación del primer equipo y tuvo muchas ofertas. De hecho, le quería el United que le pillaba a una hora, pero él quiso ir a la Bundesliga. Entendía que allí podía desplegar mejor su juego. Era un chico que le daba más importancia al valor deportivo que a lo meramente económico. Eso dice mucho de la familia que tiene y de sus valores. Me considero un afortunado de haberme cruzado en su carrera», indica Manzano.

Ahora Bellingham está llamado a ser titular en el Real Madrid y ante esta cuestión Andrés Manzano no tiene dudas. «Es titular indiscutible en el Real Madrid. El club tiene jugadores buenísimos de los cuales podrá aprender, pero va a tener una principal importancia en la alineación. Dudo que juegue menos de 30 partidos. Les va a aportar juventud, calidad, llegada... Tienes que ponerle siempre porque te genera mucho con su gran presencia física. El Madrid no tiene a ningún jugador tan completo como él. Me recuerda a Zidane, salvando las distancias», matiza.

«Es un chico que me trató fenomenal. Vi su entrevista en la presentación del Real Madrid y analizando sus gestos te das cuenta de que entiende el fútbol como hay que entenderlo. Tiene claro que debe aprender siempre y es un animal competitivo. Carlo Ancelotti trata con los mejores jugadores, trata con mucho cariño a los chicos jóvenes y seguro que le hace crecer todavía más», asegura. Manzano resalta las declaraciones que hizo Bellingham cuando el anuncio de su fichaje se hizo oficial. «El respeto que se siente en Inglaterra por el Madrid es muy grande. Crecí viendo al Real Madrid. Creo que eso es lo que me hizo soñar con jugar en este club», dijo el jugador. Y uno de sus descubridores lo ratifica: «Triunfará en el Real Madrid».