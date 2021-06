Fútbol

El vídeo de la pelea de Zidane con un periodista: “De vergüenza...” y el final que no te esperas

Cuando era entrenador del Real Madrid, a Zidane no le gustaban muchas de las preguntas que le hacían, pero se limitaba a torcer un poco el gesto y los días malos a responder: “Vaya pregunta me haces, macho”, en ese castellano con acento francés en el que se refugia cuando no quiere contestar. Pero mantenía la calma, muy consciente del puesto en el que estaba y el club al que representaba. Consideraba que contestar a todo y aguantar era parte de su trabajo.

Pero ahora no es entrenador del Real Madrid.

El domingo por la noche fue a Vallecas a ver el Rayo-Girona, la final a doble partido para subir a LaLiga Santander. Pese a que su hijo Luka es el portero del Rayo, el conjunto madrileño perdió 1-2 la ida y ahora tiene que remontar. Seguramente no le gustó a Zidane, pero seguramente no le enfadó tanto como lo que le ocurrió antes,

Cuando iba a entrar en el estadio el periodista de Gol Sergio Quirante le preguntó: “Míster, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? ¿Salió mal al final del Real Madrid con la carta?”

Ya cuando era entrenador, Zidane había mostrado su desagrado con algunas preguntas de Quirante.

Zidane guarda silencio uno segundos, pero luego vuelve el rostro. Su mujer parece decirle algo. Le da igual: “Vas a seguir haciendo las mismas tonterías de preguntas?”

“No, solamente le he preguntado por la carta”, dice el periodista.

“Sí, por eso. ¿Vas a hacer las mismas preguntas? Tu trabajo es de vergüenza”, se enfada Zidane.

“No le pregunto nada más, simplemente le quería...”, intenta hablar el periodista.

Pero Zizou no le deja: “Yo te conozco y tú me conoces. Siempre nos pasa lo mismo”, que toma una decisión:

“Pero tú... ven aquí”, le dice a Sergio Quirante. “Deja. Vente aquí. Vente a hablar conmigo”, le llama y le coge. Y al cámara: “Vete tú”.

Y se van juntos, el periodista le dice al cámara que no grabes. Casi parecen amigos.