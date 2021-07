El precio del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, al descubierto

Fútbol

El Real Madrid ha dado el primer empujón en su ‘operación salida’. Ya está confirmado el adiós de Sergio Ramos, que en las próximas horas podría cerrar un acuerdo con el PSG, Varane negocia con el Manchester United y parece inminente la vuelta de Brahim Díaz al Milan. Y es que Florentino Pérez quiere hacer caja para poder materializar su fichaje estrella: Kylian Mbappé.

Noticias relacionadas Fútbol. Mbappé no renovará con el PSG y quiere irse gratis

El anuncio del jugador al PSG de que no renovará su contrato, es la mejor noticia que podía tener el Madrid en su intención de ficharle este verano y la confirmación de que el Plan sigue adelante. Si Mbappé no sale del club parisino este verano, podría irse en 2022 completamente gratis después de que expire su acuerdo el 30 de junio. Y Leonardo, director deportivo del club parisino, no está dispuesto a deshacerse de uno de los mejores atacantes sin obtener beneficio de ello.

El desencuentro entre el futbolista y el PSG viene de lejos. Al delantero galo Kylian Mbappé no le sentaron nada bien las declaraciones en las que Nasser Al-Khelaïfi rechazaba cualquier posibilidad de estudiar un traspaso. Y mientras en París tratan de reconducir la situación, en el Real Madrid se frotan las manos.

Pero ¿Cuánto costaría que el atacante recalase en el Bernabéu?

Las cifras del fichaje han salido a la luz. El periodista galo de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, apunta en la cuenta de Twitter Les Merengues que, a un año de su finalización de contrato, el fichaje de Mbappé podría costarle al Real Madrid un total de 125 millones de euros. Una cifra, que aunque parece altísima, está muy lejos de los 180 millones que el conjunto parisino pagó por él en 2017.