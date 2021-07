Mbappé no renovará con el PSG y quiere irse gratis

Deportes

El futuro del delantero francés Kylian Mbappé parece estar lejos de París, según la información publicada por el diario L’Equipe. El periódico asegura que Mbappé ya ha comunicado a los dirigentes del PSG que no tiene intención de renovar su contrato, que concluye en 2022. El deseo de Mbappé sería respetar el año que todavía le resta por cumplir para irse después gratis.

Esta decisión de Mbappé llega apenas unos días después de que se filtrara la noticia de que el delantero había pedido al club salir ya este mismo verano. Al no conseguir su propósito de marcharse este verano, el jugador habría tomado la decisión de comunicar al club que no renovará.

Esta postura de Mbappé sitúa al PSG en una posición muy comprometida, ya que la entidad parisina debe decidir ahora si traspasa al delantero este verano para intentar obtener un beneficio económico o deja que cumpla su contrato y que se vaya gratis dentro de un año. La decisión de Mbappé de no renovar y amenazar con irse libre en 2022 también podría interpretarse como una maniobra de presión para forzar al club a que lo traspase este año.

El desencuentro entre el futbolista y el PSG tiene su origen en la planificación deportiva, ya que el delantero no confía en el proyecto que está diseñando el club. En mayo, Mbappé ya deslizó en unas declaraciones a Canal+ que quería un proyecto deportivo ambicioso, algo que, en su opinión, no se estaría dando en el PSG. “Quiero ganar, sentir que hay un proyecto ganador a mi alrededor. El proyecto deportivo es primordial. Estamos hablando con el club y veremos qué sucede. Siempre he sido feliz aquí y he tenido cuatro años excepcionales hasta ahora. Todo el mundo sabe que tengo un profundo apego por el club, incluidos presidente y afición. Tengo muy claro que voy a hacer las cosas en el orden correcto. El PSG conoce el compromiso que tengo con la entidad, con esta ciudad y con este país”, declaró entonces.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, le respondió a través de los micrófonos de RMC Sport: “Para mí, Kylian es un jugador del PSG y será jugador del PSG”. Semanas después, en una entrevista concedida a L’Equipe, Al-Khelaïfi se mostró todavía más contundente y mandó un claro mensaje a Mbappé y al Real Madrid: “Si él dice eso es que quiere ganar y no es algo malo. Nosotros también somos ambiciosos, pero si él quiere decidir si fichamos o no, eso no es posible. Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis. Mbappé tiene todo lo que necesita en París. ¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición y proyecto puede competir hoy con el PSG?”.

A pesar de la contundencia de sus palabras, Nasser Al-Khelaïfi tiene ahora dos opciones: o vender a Mbappé o dejar que se vaya gratis.