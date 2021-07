Este es el dineral que pedían los vendedores de los audios de Florentino Pérez

Fútbol

Los audios de Florentino Pérez que han provocado una auténtica tormenta en el periodismo deportivo y un gran malestar en el club blanco llevan años circulando en el mundo del fútbol. Según Publica el diario Sport, hace aproximadamente un año ya se pusieron en el mercado buscando dar salida a los mismos y en contra del actual presidente del Real Madrid.

Hasta 6 millones

Entonces las personas encargadas de ofrecerlas, según este medio, llegaron a pedir hasta cerca de seis millones de euros para quien quisiera comprarlas. Ya entonces el actual presidente del Real Madrid y su entorno tuvo conocimiento de la existencia de los mismos y que podían ponerse en circulación.

Aún se desconoce si El Confidencial ha llegado a pagar esa cantidad para acceder a las grabaciones pero esta es la cantidad que hasta hace no demasiado tiempo se estaba pidiendo por las cintas.

No es ningún secreto que están tratando de dañar la imagen de Florentino Pérez. Quieren desprestigiar su figura con audios de hace más de una década y por ello el presidente del Real Madrid ha reiterado que llevará el caso a los tribunales.

El periodista, José Antonio Abellán, ha afirmado hoy en su programa -tras ser señalado por el Real Madrid- que desconoce quien ha vendido las grabaciones y se ofrece a sentarse con el presidente del Real Madrid para aclararlo todo.

Abellán, contra la prensa deportiva

“Yo me siento con Florentino cara a cara y que me diga, cara a cara, si yo he intentado vender unos audios. Eso es mentira. Y si tiene usted cojones, lo demuestra. Lo que nadie puede decir en mi vida profesional es que yo he mentido. No tengo ni la más remota idea quién o cómo han hecho llegar eso a El Confidencial. Puedo imaginarme diversas opciones, posibilidades. No quiero saberlo. Lo juro, no lo sé”, ha asegurado durante su programa de radio.

Además, ha aprovechado para cargar contra la prensa deportiva que lo han criticado tras la publicación de los audios: “Lo peor es volver a estar en primera persona del periodismo deportivo... Que hay gente muy buena... Pero hay un gran número de comepollas, de mamadores profesionales”.