El dinero que va a pagar el Manchester United por Varane la próxima semana

Fútbol

No va a haber mucho movimiento de fichajes en el Real Madrid durante este verano. Mbappé es el nombre que se repite constantemente a la espera de que el PSG decida acometer las salidas, una vez que ha sido el club más ambicioso con las llegadas. No hay prisa en el Real Madrid para fichar al joven delantero francés. Si a final de verano el club parisino decide negociar, desde el Bernabéu se está dispuesto a reforzar su plantilla a lo grande.

Pero eso será al final de verano, antes va a haber una operación de salida, la que desde hace tiempo se lleva pensando que tiene que suponer la mayor entrada de ingresos en este mercado. Según aseguró Onda Cero, el Manchester United está negociando ya con Varane para llevar a cabo su fichaje y va a hacer una oferta al Real Madrid de 50 millones. El defensa ha dicho que no a las renovaciones del conjunto blanco y maneja cantidades que no se le pueden pagar. Como sólo le queda un año de contrato hay dos salidas: que juegue esta temporada y se vaya libre la siguiente o intentar sacar el máximo rendimiento económico posible a su traspaso cuanto antes. Y todo indica que esta segunda opción es la que se producirá finalmente en apenas una semana.

A sus 28 años Varane suma once en el Real Madrid y parece que está dispuesto a buscar un nuevo destino y probar la experiencia de la Premier. Tras la salida de Ramos, Ancelotti se queda, pues, sin la pareja de centrales que ha protagonizado la defensa las últimas temporadas, aunque es cierto que al final de la pasada tuvieron mucho menos protagonismo.

Alaba se va a convertir, por trayectoria y experiencia, en el nuevo líder de la retaguardia y ha llegado la hora de que Militao asuma la responsabilidad de ser el central titular, si es que Nacho se lo permite. El canterano renovó hace unos días hasta 2023 y tiene que ser una pieza clave. Queda, además, Vallejo, convocado con la selección olímpica, y que tras su temporada en el Granada será, a priori, el cuarto central del equipo. Sin embargo, ya se ha demostrado que en cualquier momento, al defensa más suplente le toca tener un papel principal en el equipo.

Será así si, como parece, el Real Madrid decide no reforzarse atrás. El sevillista Koundé es el nombre que más se repite como defensa para los grandes equipos europeos. El City le hizo una oferta al Sevilla, pero como no llegaba a los 80 millones que marca su cláusula no le vendió. Otra cosa es que a lo largo del verano y con el cierre de mercado cada vez más cerca en el club sevillista cambien de opinión respecto a su traspaso. Koundé tiene la personalidad y la calidad suficiente para jugar en el Real Madrid. Es, además, un futbolista polivalente. Aunque no está claro que el mercado permita la operación este año.

En el club blanco están cuidando la economía al detalle porque trabajan mirando más allá del día a día. Un gasto excesivo es una mochila muy pesada con la que hay que cargar en el futuro y de ahí que durante este mercado, como en el anterior, se esté siendo lo más prudente posible. Por eso, la opción más probable es que tras la salida de Varane no se acometa ningún fichaje.

El objetivo primordial estos días es bajar el número de futbolistas de la primera plantilla. Varane puede ser el gran traspaso del verano, Brahim va a continuar en el Milan, cedido, por las dos próximas temporadas,

No es fácil que salgan jugadores consagrados, pese a sus decepcionantes temporadas. Bale tiene que volver aún pero Ancelotti ya lleva un par de semanas trabajando con Isco y Marcelo, dos de los futbolistas más señalados, y está encantado con ellos: «Me he encontrado mucha calidad en los jóvenes y mucho compromiso en los veteranos. Me han gustado mucho estas dos cosas: la calidad que tienen los jóvenes, que a muchos no los conocía bien, y sobre todo el compromiso de jugadores como Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas Vázquez e Isco, que lo han ganado todo en estos años y todavía tienen muchas ganas, ilusión y hambre de hacer una temporada importante, como a todos nosotros nos gustaría», despejaba dudas el entrenador en la web del club.