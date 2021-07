Las sinceras respuestas de Sergio Ramos sobre Mbappé y los audios de Florentino Pérez

Fútbol

Sergio Ramos ya es jugador del PSG y como tal ejerce. Esta semana ya ha completado sus primeros entrenamientos y este martes por la mañana ha dado su primera conferencia de Prensa a los medios españoles.

“He vivido una etapa maravillosa, muchos años y muchas emociones, me quedó con lo bonito, pero la vida sigue, he tomado una gran iniciativa y he venido a un gran equipo. Estoy muy feliz, soy valiente, optimista y me gustan los retos. Sigo manteniendo la ilusión y espero que me salga la mitad de bien que me salió en el Real Madrid. Vengo al equipo idóneo y en el que quería estar”, ha asegurado Sergio Ramos.

“Sólo pienso en aportar mi experiencia y espíritu ganador, estoy de aquí para empezar de cero, con ganas de dar mi mejor versión y sumar lo máximo que pueda. Me siento bien estando aquí y esperemos que sea un gran año y eso se valora con los títulos. El Real Madrid va a estar en mi corazón y le tendré mucho cariño”, ha respondido cuando le han preguntado si espera enfrentarse al conjunto blanco en el futuro.

No quiere hablar del Real Madrid: “Mirar atrás es un error, soy un aventurero, la prioridad fue un proyecto deportivo y un equipo grande que quería ganar. Me gusta el trato que me han dado, el cariño que necesitaba para tomar esta decisión. Me gusta asumir estos retos nuevo, aunque el desconocimiento haga que puedas dudar.

Sobre Mbappé: “No me atrevo dar consejos a Mbappé, como jugador del PSG me gustaría que siguiera aquí, puede hacer historia aquí y en el futuro en el Real Madrid. Al final, la decisión que tomas es muy personal. En mi caso, la familia, el proyecto, no sé lo que tiene en mente él. Es joven y tiene un futuro tremendo por delante. Aquí hay un equipo que puede hacer las cosas bien. Yo puedo aportar todo lo vivido en el Madrid, mi espíritu ganador. El Madrid es uno de los mejores del mundo y los grandes jugadores, en alguna etapa de su vida, tienen que pasar por aquí. Pero quiero que se quede aquí”.

Su último año: “Lo malo siempre me lo he tomado como un aprendizaje, lo que puedes mejorar, quién está en las buenas y en las malas. Todo pasa y todo llega, la vida sigue. He venido a uno de los mejores equipos del mundo”.

Sobre los audios de Florentino Pérez: “La verdad es que a día de hoy, es algo que mantengo al margen, todo lo que sea del Madrid y Florentino no comento para no entrar en polémicas. No te puedo contestar lo siento mucho”.

Celebrar un gol contra el Madrid: “Jamás celebraría un gol contra el Real Madrid. Tienen mi corazón y estoy súper agradecido”

La selección. “He echado de menos la selección, me hubiese encantado, soy el que más ha vestido esa camiseta, seguiré trabajando para volver cuanto antes”

Injusticia. ”Veo a Bonucci y Chiellini, tenemos un problema como país, la gente que triunfe en el país que se admire. Todos los que vienen son unos cracks y los de el país no lo somos”