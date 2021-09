La broma del “sheriff” Futre que enfurece al madridismo

Fútbol

Paulo Futre suele ser un usuario muy activo en Twitter y ayer no defraudó. El portugués, ex jugador del Atlético de Madrid, no desaprovecha la oportunidad de criticar al eterno rival cada vez que los blancos sufren una derrota y más aún si es tan sorprendente como la de ayer. Los de Ancelotti pincharon ante el Sheriff en el Bernabéu y Futre no tardó en disparar.

Nada más acabar los encuentros de Champions, el rojiblanco publicó el siguiente mensaje acompañado de una simpática foto suya de niño vestido de Sheriff: “REMONTADA DE CHAMPIONS, VAMOS ATLETI!!! Para celebrarlo os traigo este recuerdo del Sheriff Futre”. Un broma que no ha hecho ninguna gracia al madridismo.

REMONTADA DE CHAMPIONS, VAMOS ATLETI!!!



Para celebrarlo os traigo este recuerdo del Sheriff Futre pic.twitter.com/zmuMoqMfPE — Paulo Futre (@PauloFutre) September 28, 2021

Minutos después, Futre quiso seguir hurgando en la herida y dejó otro recado para el Real Madrid: “Peliculón de Western en el que ganan los indios y el Sheriff”.

Peliculón de Western en el que ganan los indios y el Sheriff — Paulo Futre (@PauloFutre) September 28, 2021

No fue el único. Las burlas, memes y críticas inundaron las redes tras el pitido final y otro de los que no pudo resistirse fue Ibai Llanos. A pesar de que en más de que en más de una vez ha mostrado ser seguidor del Real Madrid, el conocido streamer no dudó en celebrar la derrota del equipo blanco.

“¿Yo? Hincha del Sheriff Tiraspol desde que nací, me crié viendo a Tarkhnishvili, mi adolescencia fue ver a Aliaksei Kuchuk peinar su pelo rubio y ahora veo a Dulanto capitanearlos con la camiseta más hermosa del mundo. Transnitria es el patio de mi casa y el Stadionul, mi hogar”, afirmó Ibai Llanos en su Twitter.