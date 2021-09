Fútbol

Un año y siete meses después la Champions volvía al Bernabéu. Tras la pandemia y las obras se abría otra vez Chamartín en una noche europea que se le atragantó al Real Madrid, como una copia del arranque de la temporada pasada, cuando el Shakhtar se plantó en Valdebebas y se llevó los tres puntos con el cartel de cenicienta del grupo. Ahora, se suponía que los ucranianos habían ascendido un peldaño para que fuese el Sheriff el que partiese como el más débil de los cuatro. Y resultó que los moldavos ganaron en el Bernabéu como hace un año lo hizo el Shakhtar, en el empeño del Real Madrid de darle emoción a los comienzos continentales con sus cesiones más inesperadas.

El equipo debutante consiguió una victoria histórica en un día que parecía perfecto para que Hazard se llenase de confianza y apareciese, por fin, dando al madridismo lo que lleva esperando del belga desde que llegó del Chelsea. Pero Eden no termina de aparecer, no llega nunca y por un momento pareció que la grada podía desesperarse del todo y convertirlo en una de esas estrellas que ha sido pitada en Chamartín. No llegó la sangre al río porque tuvo detalles por momentos. Es un mediapunta que por algun razón ha decidido que sus pases siempre son hacia atrás y que prefiere hacer la dejada a un compañero que poner a prueba al portero rival. Sí que probó a Athanasiadis, elegido el hombre del partido, que le respondió bien todas las veces. Así que tanto Hazard como el madridismo se quedaron con las ganas de celebrar por fin su aparición definitiva, la que muestre el jugador que fue.

La noche de ensueño fue para el Sheriff, con un resultado impactante e inesperado, como empieza a acostumbrar el Madrid, con la diferencia respecto al año pasado que ya ha recolectado tres puntos en San Siro, en principio la salida más complicada de todas. Igual que en su primera victoria, los moldavos sólo necesitaron tres disparos para hacer dos goles y Ancelotti acabó frustrado y quejándose al colegiado, porque sus cuatro cambios a la vez no le valieron para evitar su primera derrota desde su regreso al club. «Es difícil explicar esta derrota con el partido que hemos hecho. Hemos tenido un poco de mala suerte y los pequeños detalles nos han costado el triunfo. Puede ser una buena lección para el futuro», se lamentaba el técnico, que sobre Hazard aseguró que lo único que le falta es el gol. «Todo lo demás lo hizo bien».