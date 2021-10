Las claves que convierten al Real Madrid en el gran favorito tras ganar al Barcelona en LaLiga

Fútbol

Hubo un momento del partido del Camp Nou en el que Lucas Vázquez se queda con el árbitro protestando una jugada. El balón no estaba en juego, no había peligro, pero por si acaso, Rodrygo retrasó su posición para cubrir la del lateral derecho. Por si el rival sacaba rápido, por si a Lucas Vázquez no le daba tiempo a volver. El brasileño, que siempre ha sido un jugador ofensivo, tenía muy interiorizadas las instrucciones de Ancelotti. «Rodrygo y Vinicius están haciendo un trabajo muy bueno ofensivamente y defensivamente», explicaba el míster nada más terminar el partido. Él no hace más que repetir que en lo que está trabajando con ahínco desde que llegó es la manera de defender y contra el Barcelona puede que fuera el primer partido de la temporada en el que la seriedad defensiva fue lo más importante para la victoria.

Sin bajas atrás

Como Fede Valverde se llevó un golpe en la rodilla, Ancelotti hizo jugar a Dani Carvajal en los últimos minutos del encuentro. Por primera vez en lo que va de curso, el Real Madrid lució lo que tiene toda la pinta que va a ser su defensa titular para los días importantes. El canterano en la derecha, si las lesiones le dejan jugar; Militao y Alaba como centrales y en la banda izquierda Mendy. La primera conclusión es que Nacho va a tener minutos, pero es el tercer central en las jerarquías del italiano. La segunda es que el Madrid es mucho más competitivo con estos futbolistas. Mendy ha dado firmeza a los hombres de atrás: el Barcelona apenas atacó por su lado y buscó siempre el de Lucas Vázquez; mientras que Alaba demostró que tiene madera de líder y de futbolista decisivo en los momentos en los que hay que serlo. Si Ancelotti había dado vueltas a la retaguardia, más que por búsqueda, era por necesidad, porque no tenía disponibles a los quería de verdad. Ahora, el Real Madrid va a mejorar su registros defensivos y eso le dará un salto de calidad importante.

Los 3 del 4-3-3

Al volver del parón, Ancelotti confesó sin problemas que el 4-3-3 iba a ser el esquema del equipo. Era el momento de buscar soluciones a los malos resultados y tras reflexionar en las semanas de partidos de selecciones, consideró que con los jugadores que tiene en esta plantilla, era un error buscar otro dibujo para ellos: «Los jugadores están acostumbrados a jugar con este sistema, sobre todo los tres medio», dijo en Barcelona, cuando le preguntaron por el dibujo. Le fue bien contra el Shakhtar y le fue bien en el Camp Nou, en dos tipos de encuentros bien distintos. En Kiev pudo controlar el choque y poner el ritmo que quiso con el balón. Contra el Barcelona, fue un partido «práctico e inteligente», como explicó el técnico, en el que el equipo jugó sus cartas. La experiencia de Casemiro, Kroos y Modric ayuda a que el Madrid sepa qué tipo de encuentro debe jugar en cada momento. Eso no se lo dan los jóvenes, mucho más impulsivos.

Como Kroos estuvo de baja al principio de curso y como a Casemiro le ha costado coger el ritmo, había dudas de si los tres del centro del campo iban a ser titulares con Ancelotti. Los va a cambiar durante los encuentro para que no sumen muchos minutos y hará rotaciones. Es probable que alguno descanse en el choque de LaLiga del miércoles contra Osasuna en el Bernabéu. Pero el plan es que para primavera, cuando haya que disputarse los campeonatos, los tres históricos del centro del campo lleguen sin lesiones y con las pilas suficientes para seguir tirando del equipo como han hecho durante ya tanto tiempo.

Un ataque a la brasileña

Hazard estuvo calentando en la banda, pero Ancelotti no encontró el momento para darla salida. Cuando quitó a Rodrygo, sacó a Valverde porque veía que al equipo le faltaban pulmones y cuando tuvo que sustituir a Vini porque no podía más, quien saltó al campo fue Asensio, que le da más cosas en el centro. Hazard, hasta que no esté a tope, y entonces también estará por ver, es suplente de Rodrygo, la única posición que no está del todo definida.

Benzema es intocable desde la temporada pasada y no contar con este Vinicius, que vuelve loco a cualquier rival no se le pasa a Ancelotti por la cabeza. Así que Rodygo defiende su sitio en la banda derecha contra Hazard ahora y contra Bale cuando el galés vuelva de su lesión.

Una sistema camaleónico

«El entrenador nos pidió que trabajáramos juntos y que defendiéramos en bloque medio y una vez robáramos, saliéramos a la contra rápido con Rodrygo y Vini Jr., que son rapidísimos», explicaba Lucas Vázquez acerca de las instrucciones de Ancelotti. Según los jugadores que tenga y como vea al rival va a jugar el Real Madrid, en busca del mayor beneficio.El entrenador es la antítesis de esos entrenadores dogmáticos, que van con una idea hasta el final. El italiano va también hasta el final, pero sus planes se basan en lo que tiene sobre el campo, no en lo que tiene en la cabeza. En los dos últimos partidos el Madrid ha mostrado que cada partido tiene una esencia y hay que adaptarse a ella.