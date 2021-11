La dieta de Carvajal contra las lesiones: “Si tengo que comer brócoli...”

Fútbol

Dani Carvajal es un lateral derecho con una influencia inesperada en el juego del equipo. Por eso los jugadores que han fichado para hacerle competencia se han ido, cansados de no estar a su nivel y cuando las bajas, últimamente muy constantes, no le han permitido jugar, el equipo lo ha notado. Lucas Vázquez se ha reconvertido, pero da la sensación de que a Ancelotti el extremo no le convence y esperaba la recuperación definitiva de Carvajal. “Me encuentro muy bien. El entrenador me ha estado dosificando desde el partido n el Camp Nou y ahora esto al ciento por ciento, en perfectas para jugar mañana, el sábado y, si se puede. ir con la selección. Para mí sería orgullo volver a vestir la camiseta de La roja”, aseguraba el lateral antes del partido de mañana contra el Shakhtar.

El Madrid le necesita, pero le necesita en forma y durante varios partidos, algo que no ha podido conseguir en las últimas temporadas. Apenas se recuperaba, volvía a lesionarse, en un bucle del que parecía que no iba a salir. Para Dani Carvajal, un jugador que no regatea en su rendimiento, era difícil no pensar en otra cosa: “He intentado hacer un cómputo global de lo que me pasaba y después cerrar un poco todas las puertas a lo que me pueda provocar una lesión. Los descansos, los entrenamientos, la alimentación. Que todo sume para evitar las lesiones”, ha explicado acerca de cómo buscaba soluciones. A veces hasta la obsesión: “La parte más complicada es la cabeza, es la que controla todo. Buscar esa causa a este tema de las lesiones ha sido mi mayor preocupación. durante este tiempo. Ahora me encuentro a tope de ganas e intento que cada ámbito aporte su granito de arena y ello sea bueno para evitar las lesiones. Ha cambiado la dieta: “Tengo una dieta mucho más estricta sin gluten y sin trigo. Todo sea por que me venga bien, aunque tenga que comer brócoli mañana, tarde y noche”

Carvajal estará en un lado y al otro Mendy, el Madrid recupera a sus laterales titulares: “Mendy es un jugador y un chico fantástico. Ha crecido muchísimo como jugador y es uno de lo más importantes del equipo, hemos notado su velocidad, su fuerza y sus ganas”, ha explicado Carvajal.

Con ellos, Ancelotti prepara los encuentros con más garantías, pero también con variantes “Cada lateral tiene sus características que tienes enfrente. Si tienes a Vinicius, no necesitas a uno que empuje mucho, pero si tienes a Asensio, necesitas un lateral que empuja más. Cada partido cambia el trabajo de los laterales porque hay que contar con la disposición del equipo contrario. Son completos porque atacan y defienden con calidad”