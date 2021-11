Fútbol

Ancelotti: “Me parece bien que los penaltitos no se piten”

“Estoy tranquilo por el desgaste mental, tiene experiencia para manejar estos partidos, tener motivación alta”, ha dicho Ancelotti acerca del desgate mental de sus futbolitas en la conferencia de Prensa antes del encuentro contra el Athletic de LaLiga.

Ha hablado del Balón de Oro: “Ha ganado Messi, que es un gran jugador. Los premios individuales es una motivación importante, pero no pasa nada si no ganan. Benzema ha hecho una gran temporada y ha quedado cuarto, tendrá la motivación para jugar bien y quedar primero”, ha defendido a su delantero. “Vinicius tiene calidad para luchar para ganarlo, cualquiera del Madrid tiene muchas opciones. También Courtois, que es nivel top”. “Yo no puedo votar a un futbolista fuera del Real Madrid. Si tengo que elegir al mejor: Benzema, Vinicius, Courtois”, ha sido el podio del entrenador blanco.

Un problema de Ancelotti es Hazard. “Está bien, ha hecho entrenamiento con el equipo, ha recuperado su buena condición. No ha tenido molestias musculares. Le ha costado recuperarse y también a Rodrygo, que no está en su mejor condición. No hay nada más”.

Ancelotti ha asegurado que lo mejor es fichar en verano, que en invierno son “ajustes” porque “algo ha fallado en verano”. “No hace falta mejorar la plantilla porque hay jugadores que no están contentos”.

No ha hablado del penalti de Alaba a Ocampos, “son situaciones bastante claras. Los penaltitos no se pitan. Estoy de acuerdo con eso”.

“El Athletic trabaja bien en defensa, compacto, organizado atrás. Lo hace Marcelino con todos los equipos, con una identidad muy clara y nos va a exigir mucho”.

“Tengo que evaluar si dar descansos puede romper el ritmo del equipo. Rotar para rotar no se hace, si hay desgaste físico para hacer riesgo, sí, pero rotar por rotar si el equipo se ha recuperado bien es una evaluacióno que hago cada entrenamiento”, ha respondido acerca de las rotacione.