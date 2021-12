Fútbol

Vicente del Bosque dijo alguna vez que si volviera a ser futbolista le gustaría ser Busquets, y ante esta misma pregunta, Ancelotti ha reconocido que no querría volver a ser centrocampista, como fue en su etapa en activo. Si volviera a tener 25 años estaría encantado con adelantar su posición y ser un atacante. “No querría ser centrocampista, me gustaría más ser un delantero centro que marca muchos goles. Me gustaría ser Vinicius, o Benzema, o Haaland, uno que mete goles, que me faltó en mi carrera”, reconocía el italiano en la previa del partido del Real Madrid ante la Real Sociedad.

Partidos ante rivales directos

El de este sábado es un choque en el que los blancos podrían aumentar su ventaja en la tabla ante un perseguidor directo, porque los donostiarras son terceros empatados a puntos con el Atlético. Sería la octava victoria consecutiva y seguir una racha buenísima. “Son partidos importantes y tenemos ventaja, pero la Liga está abierta y va a seguir así mucho tiempo. Si lo hacemos bien claro que tendremos ventaja para administrar en el futuro, pero no creo que sea así. Va a ser todo muy igualado hasta el final”, reconocía.

Ninguna bronca con Isco

Ancelotti explicó por qué Isco no ha calentado en los últimos tres encuentros del Real Madrid y no tiene ningún problema con el malagueño. “No he tenido ninguna bronca con Isco. No ha calentado en los últimos tres partidos porque íbamos ganando y si tengo que quitar un medio no voy a poner a Isco si tenemos ventaja en el resultado. Puse a medios más defensivos. Si no tenemos ventaja en el marcador pongo a alguien más ofensivo.

Bale vuelve la semana que viene

El técnico blanco va a seguir su plan de no hacer muchas rotaciones, aunque vigilando el estado físico de sus futbolistas. “Estamos evaluando cada partido. Hasta ahora no hay alarma. Casi toda la plantilla está lista y preparada para jugar. Ha vuelto Bale a trabajar con el equipo, todavía no puedo utilizarlo, pero la próxima semana estará listo para jugar”.

El equilibrio de Casemiro, tan importante como un gol

“Sí hay recambios para ellos, aunque es verdad es que estos tres, los dos delanteros sobre todo, lo están haciendo muy bien, con buena racha y dinámica. Cuando un delantero marca goles es difícil quitarlo para no romper la dinámica. Casemiro es otro tipo de discurso, él es el balance de este equipo y el equilibrio que da es tan importante como marcar un gol o una parada de Courtois. Detrás de él hay jugadores muy buenos, como Camavinga y Blanco, pero todavía no tienen la experiencia de Casemiro. En los próximos partidos puede descansar Casemiro teniendo en cuenta que los jóvenes aportan entusiasmo y energía, pero sin la experiencia de él en esta posición”.

Hazard puede tener minutos

Volvió a asegurar Ancelotti que el belga está bien físicamente, aunque su problema es que le va a costar entrar por la buena dinámica del equipo con los que está jugando. “Mi opinión es que no ha hecho todavía lo que se esperaba de él, pero lo puede hacer. Fisicamente está bien, puede jugar los próximos partidos.