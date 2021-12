El tipo de partido que más incomoda al Real Madrid

Después de diez victorias consecutivas, el Real Madrid volvió a dejarse puntos ante un equipo de los que no se asoman por el campo contrario. El Cádiz, como Osasuna cuando visitó el Santiago Bernabéu esta temporada, se llevó un punto prácticamente sin atacar, convencido de que defendiendo muy atrás podría conseguir que el Real Madrid se atragantara. 36 remates, 9 de ellos a portería firmó el equipo local, un saldo que, según Opta, desde la temporada 2003-04 no presentaba un equipo sin marcar al menos un gol.

Los blancos hoy en día son un bloque que no se siente incómodo cuando le aprietan y que ha encontrado el equilibrio bajando su bloque para después encontrar espacios. Contra el Cádiz le tocó a los blancos buscar el gol sin espacios, justo el panorama que más complica al líder de la Liga. «Lo hemos intentado de todas maneras, nos ha faltado un poco de calidad en los últimos treinta metros. Son partidos que pueden pasar. Lo único negativo es no ganar, se merecían los tres puntos, pero a veces sucede esto y otras no los mereces y los consigues», explicaba Ancelotti, menos feliz que si hubiera ganado jugando mal, pero en parte satisfecho por haber intentado todo para conseguir el triunfo.

«Es el tipo de partido más complicado para nuestras características técnicas. El Cádiz ha hecho lo que tenía que hacer. Ellos te dejan jugar por fuera y los centros al área no son ideales para nuestros delanteros. Son los partidos que más nos cuesta jugar», confirmaba el técnico blanco, que miraba lo positivo. «Sólo hemos concedido una contra. Tenemos que quedarnos tranquilos y mirar al siguiente partido que no va a ser fácil». Para el miércoles, Ancelotti pierde a Casemiro por cinco amarillas y reconoció que tendrá que improvisar el costado derecho del ataque. No es un problema sustituir a Casemiro. Puede jugar Camavinga. El problema es que nos falta toda la banda derecha, tengo que mirar qué hacer», explicaba.

Hazard quizá no pueda jugar dos partidos seguidos tras completar 90 minutos por primera vez en dos temporadas. No quiso Ancelotti acordarse de Modric, aunque es cierto que en otros dos empates en Liga (Levante y Osasuna) no estuvo sobre el césped el croata. Luka es un jugador muy importante para nosotros. Estaba jugando bien, pero no pasa nada, fue una semana rara, pero el equipo estaba comprometido, nada que reprochar, hay que cuidarse en este momento, porque la salud es lo más importante», cerraba Ancelotti, que no tuvo ayer a su hijo Davide, también positivo por covid, para decidir los cambios.