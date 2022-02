El polémiquísimo penalti de Albiol a Vinicius no pitado en el Villarreal-Real Madrid

El Real Madrid puede cargar su batería de protestas ante lo que ha sucedido en el Villarreal-Real Madrid de LaLiga. Un penalti de Albiol a Vinicius, bastante tonto, pero también bastante claro, que sin embargo, el colegiado ni el Var han señalado.

Desde árbitros como Iturralde en la Ser hasta muchos aficionados no se explican cómo no ha pitado: “No me explico que NO haya pitado PENALTI, es CLARÍSIMO. Albiol saca el codo cuando ve a Vinicius. Es una de las jugadas en las que yo NO ENTIENDO que el VAR no entre”, ha asegurado el ex colegiado en las Ser.

La jugada es un poco absurda porque la carrera de Vinicius no va a ningún lado. El balón es el portero, al que se lo ha cedido Albiol y el delantero del Real Madrid nunca puede llegar. Sin embargo, Albiol debe pensar que sí, porque en la imagen se ve cómo mira hacia el lado por el que lleva Vinicius y cuando esté se encuentra a su altura, el brazo del defensa del Villarreal y ex del Real Madrid, tiene el brazo estirado. Contra el brazo se choca Vini, que cae en el área sin remedio.

El golpe es fuerte porque el colegiado decide parar el partido para que atiendan al brasileño. Es decir, considera el colegiado que hay contacto y que Vinicius se ha hecho daño de verdad. Pero luego, en vez de señalar penalti, dice que lanza el balón para que siga jugando el Villarreal. Por lo que se ve, tampoco recibe instrucciones del Var para que dude o para que vaya a verlo. En la sala de vídeo deben considerar que la jugada que sucedió en el área del Villarreal despierta dudas, pero no se sabe de qué, porque todo indica que el brazo de Albiol hace penalti al rival.