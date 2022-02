La clarificadora frase de Benzema sobre el futuro de Mbappé

El Real Madrid vive el martes su primera gran prueba de la temporada, en París, contra el PSG y probablemente, con Benzema. “Llevo muchas horas de trabajo y me siento mucho mejor. Con el último entrenamiento voy a ver si puedo jugar el partido. Me siento bien, pero tengo que ver mis sensaciones en el campo”, ha asegurado el delantero francés. “Han sido tres semanas difíciles, siempre lo es cuando estás fuera del campo. He trabajado mañana, tarde y noche para llegar. De cabeza estoy preparado y veremos en el campo. Estoy para ayudar a mi equipo. Si tengo que forzar, lo voy a hacer, pero no para lesionarme más, porque eso no es bueno para tu equipo”. Benzema ha hablado de Mbappé: “Jugar contra él es especial y un día puede llegar al Madrid. Lo importante es jugar este partido. Le deseo que tenga un buen partido, es un joven, pero grandísimo jugador”. El delantero ha asegurado que no va a tomar riesgos porque la temporada es muy larga. Enfrente estará Mbappé, pero también Leo Messi: “Para mí es un jugador extraordinario y la gente espera más goles, pero lo que hace en el campo... He jugado muchos partidos contra él, si hablamos de Messi, es hablar de fútbol”.

Y también puede estar Neymar: “No sé si está al ciento por ciento, pero mejor para ellos si juega. Pero un partido no depende de un jugador. Como Messi, es un jugador muy fuerte”. Karim, como Pochettino, ha asegurado que no hay favoritos para el choque, porque en el fútbol de hoy, apenas hay diferencias.

Después de Benzema ha hablado Ancelotti: “Es un rival difícil, que quiere ganar la Champions”. El entrenador ha hablado de Karim. “Yo escucho y tomó la decisión. Ya tiene el alta médica, se ha entrenado sin problemas, pero luego está la sensación del jugador y después yo, que tengo que pensar que lleva un mes sin jugar, pero también que es Karim. Si está bien, está claro que tiene que jugar”.

Para Karim, los dos equipos tiene presión porque se enfrentan a un gran rival. “Hay que preparar bien el partido y manejar la presión. Es una gran motivación jugar este partido. Sólo hay que pensar en sacar lo mejor de nosotros. Este partido no es complicado, porque la cabeza, la motivación, está al ciento por ciento. Luego tengo que preparar un buen plan, pero los dos equipos son bastante reconocibles y plantear un plan no es tan complicado”.

“El PSG lleva peligro en la contra y en la transición, pero también tiene toque de posesión. El Madrid es parecido. Tenemos un fútbol casi similar. Tenemos que defender bien, concentrado y mantener la vigilancia cuando se ataca”, ha analizado.

Ancelotti ha dicho que el sistema no cambiar. “La idea es poner un medio para jugar por fuera”, ha concedido, sin muchas ganas de dar pistas.

