La preocupante foto de Casillas que provoca la reacción de Piqué

Iker Casillas y Piqué tuvieron una buena relación cuando ambos coincidieron en la selección española. Piqué era el bromista e Iker es algo más serio y pese a, en los clubes, representar intereses contrarios, ambos dejaban las diferencias para intentar llevar a buen puerto a España.

Ahora Iker observa el fútbol desde lejos, retirado prematuramente por su ataque al corazón, lleva una vida alejada de los focos, dentro de lo que cabe, porque su relación con su ex Sara Carbonero, está todo el día en los programas del corazón y en las redes no hay día que no se genere polémica acerca de si era un buen guardameta o no. Aunque viendo sus historial, el número de partidos jugados en el Real Madrid y en la Selección española y la colección de títulos que lleva a sus espaldas, quizá sea un debate estéril, porque los hecho son más contudentes que cualquier opinión subjetiva. El caso es que Iker a veces se mantiene al margen y a veces entra, lo que suele generar mucho ruido.

Pero en otras ocasiones no hace nada y vuelve el ruido. Ahora ha sido porque el ex portero del Real Madrid subió a sus redes sociales una foto con un mensaje: “Lo rural mola, bendita tranquilidad”, con una foto en primer plano de su rostro. Y la verda es que no es la mejor foto de Iker Casillas, al que ya se le ve el poso de los años en el rostro.

Eso ha provocado, cómo no podía ser de otro modo, la chanza de Piqué, relajado mientras el Barcelona no juegue. Piqué sabe manejar los tiempos como nadie y controla cuándo puede entrar en las redes sociales a bromear o hablar con Ibai de sus negocios y cuando debe mantener un prudente silencio. El empate, pero con buen partido del Barcelona contra el Nápoles le permite la broma. Y ha ido a por Iker Casillas. “Parece que te haya atropellado un tren”, le suelta el jugador del Barcelona en uno de los cientos de comentarios que en Instagram provoca cualquier foto que cuelgue Iker Casillas.

No es el único que se fija en el aspecto del ex portero. Otro ex jugador, Borja Fernández es también muy sincero: ““hostia, lo del filtro de viejo ya no se lleva”, le dice.

Y un seguidor es más concreto aún: “Iker, la mirada que tienes es de alguien en muy mal momento. Recuerda que eres uno de los más grandes de la historia y un símbolo merengue y nacional. Ánimo chaval!”