Rocío Osorno, “más fuerte”, tras salir a la luz su romance con Iker Casillas

Iker Casillas está de nuevo ilusionado. Así lo publicaba este miércoles en su portada la revista Lecturas, que desvelaba que el exfutbolista del Real Madrid llevaría varios meses viéndose en secreto con la conocida influencer Rocío Osorno.

Aunque todavía no hay imágenes de la pareja, su relación se estaría consolidando a pasos agigantados y ambos habrían hecho una escapada romántica a París el pasado mes de octubre. Intentando que su historia de amor no trascienda y mantenerla al margen del foco mediático, Iker y Rocío se verían en Madrid, aprovechando los viajes que habitualmente hace la diseñadora por motivos profesionales.

Una noticia a la que Iker, haciendo gala de su sentido del humor, no tardaba en reaccionar a través de sus redes sociales. “¡Ave María Purísima!”, exclamaba en Twitter compartiendo la portada de dicha revista.

Por su parte, la influencer sevillana no se ha pronunciado al respecto, pero sí que ha compartido a través de stories de Instagram varias pistas que podrían hacernos pensar que no le habrían sentado del todo bien los rumores de una supuesta relación entre ambos.

En primer lugar, Osorno publicó un extracto de la canción ‘Eventually’ de Tame Impala en la que dice: “And I know just what I’ve got to do, and it’s got to be soon. Cause I know that I’ll be happier, and I know you will too. Eventually...”. Cuya traducción quiere decir: “Y sé qué tengo que hacer, y tiene que ser pronto. Porque sé que seré más feliz, y sé que tu también. Con el tiempo...”. ¿Quizá una indirecta a su futuro junto a Iker Casillas?

La sospechosa storie de Rocío Osorno FOTO: Instagram

Mientras que esta mañana, ha publicado también otra canción, “Stronger” (Más fuerte) de Kanye West, en la que se puede escuchar la siguiente estrofa: “N-now th-that that don’t kill me, can only make me stronger”, que traducido sería: “ahora, lo que no me mata, solo puede hacerme más fuerte”. ¿Casualidad?